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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تطلق هاتف جديد ميسور التكلفة لشبكات 5G

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A22 5G

أطلقت سامسونج Samsung، سابقا هاتف ذكي جديد بتقنية الـ 5G ميسور التكلفة إلى الأسواق الأوروبية، وبالرغم من طرح إصدار 4G منه بالهند، اقترب ظهور هاتف Galaxy A22 5G لأول مرة على الأراضي الهندية، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية كشفت عن سعره اليوم.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، من المقرر أن يأتي هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، إلى الأسواق الهندية في شهر أغسطس القادم، حيث سينطلق الإصدار الجديد بتقنية الجيل الخامس مقابل سعر أقل من إصداره الأوروبي.

 

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وسيصل هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، إلى الهند مقابل سعر حوالي 225 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و 100 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت، بينما سيأتي الإصدار ذات ذاكرة بسعة 8 + 128 جيجابايت، مقابل 250 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و 600 جنيه مصري).  


وبينما يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، من 230 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و200 جنيه مصري)، ويتكلف إصدار 4G من الهاتف في الأسواق الهندية مقابل سعر 210 يورو (أي ما يعادل 3 آلاف و800 جنيه مصري).

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A22 5G

زودت سامسونج هاتف Galaxy A22، بتقنية اتصال الجيل الخامس 5G، بفضل معالج ميدياتيك من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويضم هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، شاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل+، وتدعم معدل تحديث 90 هرتزا في الثانية، تأتي بنتوء على شكل حرف V، مخصص لكاميرا السيلفي.

Samsung Galaxy A22 5G
هاتف سامسونج Galaxy A22 5G

ويقدم هاتف Galaxy A22 5G، كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، متصلة بمستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A22 5G، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، كما يحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع مثبت في الإطار الجانبي للجهاز، ويتوفر الهاتف بأربع خيارات لونية هي الرمادي، الأبيض، والأخضر والبنفسجي.
 

Samsung Galaxy A22 5G
هاتف سامسونج Galaxy A22 5G
سامسونج Galaxy A22 5G إصدار 4G هاتف سامسونج الجيل الخامس

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