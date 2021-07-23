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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لتوفير مصدر رزق له...

بعد بتر قدمه.. تعيين اللاعب شريف الإنجليزي ابن ملوي بنادى لاڤيينا

شريف الانجليزي يستلم
شريف الانجليزي يستلم عقد تعيينه

استجابة لمطالب الأهالي واللاعبين بتوفير مصدر رزق للاعب شريف الإنجليزي ابن مدينه ملوي جنوب المنيا والذي تعرض لعملية بتر بالقدم إثر إصابته بورم بالركبه، زار وفد من نادى لاڤيينا برئاسة الكباتن وائل حبيب المدير الرياضى وحامد موسى المدير الإداري وطارق فضل وعمرو يحيى، الكابتن شريف الانجليزي في منزله وتم توقيع عقد استلام شريف عمله بالعلاقات العامة لنادي لاڤيينا.

كان أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا، قد استقبلوا اللاعب شريف محمد الإنجليزي لاعب نادي ملوي والمنيا والألمونيوم لكرة القدم، عقب عودته لمنزله مساء يوم الإثنين الماضي، بعد إجراء العملية الجراحية بقدمه إثر اكتشاف ورم بالركبة الأمر الذي أجبره على بتر قدمه اليمنى.

وقام أهالي وشباب مركز شباب ملوي، باستقبال شريف الإنجليزي منذ لحظة وصوله إلى مسقط رأسه في مركز ملوى بالهتافات: "بنحبك يا شريف"، و"كلنا بنحبك يا شريف.. وتقوم يا بطل".

كما ارتدى بعض الشباب أصدقاء اللاعب التيشيرتات المكتوب عليها: "بنحبك يا إنجليزي

استقبل أهل شريف الإنجليزي اللاعب بالبكاء والدموع شاكرين الله على عودة ابنهم بالسلامة إلى منزله.

وحرص عدد كبير من الأهالي على التقاط الصور التذكارية مع النجم شريف الانجليزي وسط دعم كبير للاعب من الأهالي.

كما زار الفنان عصام عيسى، المعروف بـ عصام السقا، الكابتن شريف الإنجليزي لاعب نادي ملوي، الذي أجرى عملية جراحية في قدمه في مستشفى القصر العيني بالقاهرة.

يذكر ان إدارة نادي لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، قررت تعيين الكابتن محمد فتحي توني، الشهير بـ شريف الإنجليزي لاعب ملوي والمنيا والألمونيوم والشهير بشريف الإنجليزي بالعلاقات العامة بالنادي وتكليف الكابتن وائل حبيب المدير الرياضي بمتابعة تنفيذ القرار. 

المنيا العلاقات مدينة ملوى العملية الجراحية العلاقات العامة شريف الصور التذكارية استقبال عصام

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