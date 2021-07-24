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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طريقة سهلة.. وصفة كباب الحلة بالفحم .. شاهد

باب الحلة
باب الحلة

قدمت الشيف نورهان ميشيل ، اليوم ، السبت ، طريقة وصفة " كباب الحلة بالفحم " ، خلال برنامج " سفرة دايمة" ،  والمذاع على فضائية " صدى البلد " .

مقادير وصفة " كباب الحلة بالفحم " :

نصف كيلو مكعبات لحم متوسطة

نص بصل دوائر

ثوم فريش

بودرة ديمي جلاس

سمنة بلدي

زيت

وللمزيد من التفاصيل عن الوصفة .. شاهدي الفيديو :

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

يفضل الكثير من الأشخاص تقديم اللحمة الضاني بشكل جديد ومختلف، ومنها كباب الحلة فهو من الوصفات التي تتماشي مع اللحمة الضاني بشكل مميز ولذليذ، وهي عبارة عن تقطيع  اللحمة الضاني إلى قطع صغيرة مطبوخة في مرق خاص بها مع البصل والثوم. 

ويضيف بعض الناس الفطر ولكن الطريقة التقليدية القديمة هي إضافة البطاطس، وبعض الناس يطبخونه في صلصة الطماطم ويطلق عليه البعض الكمونية، وهو لذيذ جدًا، ويتم تقديمه عادة مع أرز كالروز  أو المكرونة بالصلصة الحمراء .

وإليكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل اللحمة الضاني كباب حلة..

مقادير اللحمة الضاني كباب حلة


2 كيلو مرق لحم بقري قليل الدهن
2 بصل مفروم
3 فص ثوم مفروم
2 بطاطس مقطعة
1 عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة قرفة
1/2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
1/4 ملعقة صغيرة هيل
1 ملعقة صغيرة 7 بهارات
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة مرق بودرة (اختياري)
ملح وفلفل

كباب الحلة الشيف نورهان ميشيل برنامج سفرة دايمة وصفة كباب الحلة اخبار التوك شو

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