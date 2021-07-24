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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأربعاء.. عرض فيلم "لحن لم يتم" وندوة عن حياة اسمهان بسينما الهناجر

صدى البلد

تحتفل جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، بذكرى وفاة أميرة الغناء العربي "اسمهان" فى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 يوليو، بسينما الهناجر .

 

ويعد هذا الاحتفال الثانى للجمعية بذكرى وفاة صوت الكروان اسمهان خلال شهر يوليو الجارى، بحضور اللواء شفيق الشايب، وزوجته الفنانة فاطمة عيد، والفنان قيس عبد الفتاح، والمخرج مصطفى الدمرداش، وكوكبة كبيرة من محبى وعشاق فن الموسيقار فريد الأطرش والفنانة اسمهان.

 

ومن المقرر أن يتضمن برنامج  الاحتفال، عرض فيلم تسجيلى عن حياة اسمهان بعنوان "لحن لم يتم" من إخراج عادل السيد، وعقب عرض الفيلم يتحدث كل من الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، والفنان سيف عبد الرحمن، والناقد الفنى زكى مصطفي، عن سينما اسمهان وأهم محطاتها الفنية.

 

كما يتضمن الاحتفال فقرة فنية للفنان الكبير عازف العود سيد منصور، الذى يقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية من أشهر أغانى فريد الأطرش، مع الالتزام بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الإستيعابية المقررة  .

اسمهان صندوق التنمية الثقافية احتفال فريد الاطرش سينما الهناجر فتحي عبدالوهاب الفنانة أسمهان

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