العراق.. الكاظمي يعلن القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، إلقاء القبض على منفذي تفجير مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي، في تغريدة له على موقع "تويتر"، إن "دموع ولوعة قلوب أهلنا عوائل شهداء مدينة الصدر كانت طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال كلّ الشبكة الإرهابية الجبانة التي خططت ونفّذت الهجوم الغادر على "سوق الوحيلات".

وأضاف: "وسيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا، ويكونون عبرةً لكل معتدٍ باغٍ أثيم"، خاتماً بالقول: "الرحمة لشهداء العراق، والقصاص للمجرمين".

وأسفر تفجير انتحاري استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، الاثنين الماضي، عن مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم السبت، أن القضاء على تنظيم داعش الإرهابي يتطلب عملا وتعاونا دوليين، مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست مجرد علاقات عسكرية، بل هي علاقات واسعة النطاق.

وقال حسين - خلال لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، وفقا لبيان وزارة الخارجية أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "نحن متواجدون هنا في واشنطن لإجراء حوار ومناقشات مع الولايات المتحدة بقيادة الوفد الأمريكي الذي يترأسه وزير الخارجية توني بلينكن، ونتمنى أن يخرج هذا الحوار بما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين".

وأضاف أن "أسس هذا الحوار تتمثل بالمبادئ الأساسية وهي العمل المُشترك والاحترام المُتبادل والتعاون في مختلف المجالات سواء العسكرية أو الأمنية أو الاقتصادية أو التجارية أو مجالات الطاقة ، بأقسامها المختلفة مثل الطاقة النظيفة والغاز والوقود والكهرباء، والمجال الصحي ومواجهة وباء كوفيد-19 والعمل والتعاون في مجال التعليم".

وتابع حسين "أننا تمكنا من هزيمة داعش والقضاء عليه بجهود وعمل القوات العراقية بكل أفرعها وبدعم من الشعب العراقي وتعاون التحالف الدولي، ولكن يبقى تنظيم داعش الإرهابي منظمة إرهابية وعسكرية تعتمد على أيديولوجية معينة"، مشيرا إلى أن تنظيم داعش لا يزال يقوم بأنشطة إرهابية في العراق، وقد شن عملية انتحارية في مدينة الصدر منذ بضعة أيام، ما أسفر عن استشهاد العشرات من المواطنين وإصابة عدد أكبر.

وأكد أن العمليات التي يقوم بها تنظيم داعش مُستمرة ولا تزال قائمة وتشكل خطرا على المجتمع العراقي وعلى المجتمع الإقليمي وعلى المجتمع الدولي، لذلك فإن القضاء على التنظيم يتطلب عملا وتعاونا دوليين، فهذا التنظيم محلي وفاعل داخل العراق، ولكنه أيضا تنظيما إقليميا ودوليا يعتمد على أيديولوجية دولية.

وقال: "نحن بحاجة بالتالي إلى التعاون والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش وتبادل المعلومات معه (أي التحالف الدولي) ومع والعراق لهزيمة داعش".

وأضاف أن "علاقتنا مع الولايات المتحدة ليست مجرد علاقات عسكرية، بل هي علاقات واسعة النطاق ، وسنتعاون في المستقبل بشكل أوسع ضمن كثير من المجالات، كما سيتم إجراء حوارات استراتيجية تعتمد على دفع هذه الجهود قدما لتحسين حياة الناس ومستقبل العراق"، معربا عن شكره للولايات المتحدة على مساعدة العراق ودعمه في مجلس الأمن لتأمين الإجماع لدعم العراق وإرسال مراقبين لمراقبة الجهود الانتخابية التي تعتبر مهمة جدا لمستقبل العراق وشعبه والديمقراطية في البلاد.

ومن جانبه، قال بلينكن إن "الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق أوسع وأعمق بكثير من كل شىء، وحتى من القتال المُشترك ضد داعش، نحن نسير جنبا إلى جنب ضمن شراكة قائمة على الاحترام المُتبادل والمصالح المُتبادلة، وسيتيح العمل الذي نقوم به اليوم مواصلة ذلك".