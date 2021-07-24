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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال عيد الأضحى.. تموين سوهاج يُحرر 264 جنحة بالأسواق والمخابز

ارشيفية
ارشيفية

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عدة حملات تموينية مُكبرة، خلال أيام عيد الأضحى المُبارك، على الأسواق والمخابز؛ لضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة المواد الغذائية التي يتم تداولها بالأسواق، منعًا لتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو مُنتهية الصلاحية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تداول حلوى للأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

سوهاج في 24 ساعة.. المحافظ يُشدد على مُتابعة السائقين .. التموين : زيادة أسعار البنزين لا تؤثر على تعريفة المواصلات العامة.. و"رفقاء الخير" توزع ملابس العيد على أطفال الأسر الأكثر فقرًا بساقلت

وأسفرت حملات مديرية التموين بسوهاج خلال أيام عيد الأضحى المُبارك، عن تحرير 264 جنحة ومُخالفة تموينية تنوعت بين:"نقص وزن - مواصفات - تصرف - توقف - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - عدم إعطاء بون - عدم وجود ميزان - غلق - سجلات - محاضر متنوعة أخرى - محضر منتجات مُنتهية الصلاحية - وأخر منتجات مجهولة المصدر - وجنحة منشأة دون ترخيص".

محاضر يومي ٢٣ و٢٤ يوليو
محاضر يوم ٢٢ يوليو

وحُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة التحقيقات.

سوهاج تموين جنحة عيد الأضحى عيد

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