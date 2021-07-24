خلال عيد الأضحى.. تموين سوهاج يُحرر 264 جنحة بالأسواق والمخابز

شنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، عدة حملات تموينية مُكبرة، خلال أيام عيد الأضحى المُبارك، على الأسواق والمخابز؛ لضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة المواد الغذائية التي يتم تداولها بالأسواق، منعًا لتداول أي منتجات مجهولة المصدر أو مُنتهية الصلاحية؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة تداول حلوى للأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت حملات مديرية التموين بسوهاج خلال أيام عيد الأضحى المُبارك، عن تحرير 264 جنحة ومُخالفة تموينية تنوعت بين:"نقص وزن - مواصفات - تصرف - توقف - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - عدم إعطاء بون - عدم وجود ميزان - غلق - سجلات - محاضر متنوعة أخرى - محضر منتجات مُنتهية الصلاحية - وأخر منتجات مجهولة المصدر - وجنحة منشأة دون ترخيص".

محاضر يومي ٢٣ و٢٤ يوليو

محاضر يوم ٢٢ يوليو

وحُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة التحقيقات.