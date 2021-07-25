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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|21.6% نسبة زيادة ودائع قطاع الصيرفة الإسلامية بنهاية مايو 2021

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل قطاع الصيرفة الإسلامية إلى حوالي 4.5 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021 مسجلة ارتفاعاً بمعدل 11.3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

كما كشف تقرير صادرعن وكالة الانباء العمانية الرسمية، عن تسجيل  الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 21.6 % لتبلغ 4.1 مليار ريال عُماني بنهاية مايو 2021م.

اقتصاد عمان|2.1 % نسبة ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني

اقتصاد عمان|6.3% نسبة ارتفاع ودائع البنوك التجارية بالسلطنة بنهاية مايو الماضي

أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً، فقد بلغ حوالي 5.6 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 15.7 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية مايو 2021م.

اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال البنك المركزي العماني قطاع الصيرفة الإسلامية

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