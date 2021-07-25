عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان..شركات المساهمة تتعافى وتحقق 362 مليون ريال صافى أرباح

البنك المركزي العماني
البنك المركزي العماني

سجلت شركات المساهمة العامة في النصف الأول من العام الجاري تحسنا في أدائها المالي، وأظهرت النتائج المالية الأولية لـ 96 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة مسقط بداية تعافٍ من 
آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وقدرتها على التغلب على الآثار السلبية التي سببتها الجائحة.

 

وأوضحت  النتائج التي نشرتها بورصة مسقط على موقعها الإلكتروني وقامت وكالة الأنباء العُمانية بتحليل صعود الأرباح الصافية لـ 70 شركة مساهمة عامة إلى نحو 362 مليون ريال عماني مقابل 351.8 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 2.9 بالمائة، 
واستطاعت 26 شركة تقليص خسائرها بنسبة 57.7 بالمائة لتهبط إلى 15.3 مليون ريال عماني مقابل 36.2 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي.

اقتصاد عمان|2.1 % نسبة ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي العماني

اقتصاد عمان|6.3% نسبة ارتفاع ودائع البنوك التجارية بالسلطنة بنهاية مايو الماضي

ووفقا للنتائج؛ فقد شهد النصف الأول من العام الجاري تحول 13 شركة من الخسائر إلى الأرباح، فيما انتقلت 7 شركات من الأرباح إلى الخسائر، وتراجع عدد الشركات التي سجلت خسائر في النصف الأول من العام الجاري إلى 26 شركة مقابل 32 شركة في النصف الأول من العام الماضي.


واستطاع قطاع البنوك تحقيق أعلى الأرباح مستأثرا بـ 50.3 بالمائة من إجمالي الأرباح الصافية التي سجلتها شركات المساهمة العامة، وارتفعت أرباح القطاع في النصف الأول من العام الجاري إلى 182.4 مليون ريال عماني مقابل 139.1 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويضم القطاع 8 بنوك هي: بنك مسقط الذي سجل أعلى الأرباح عند 94.6 مليون ريال عماني تمثل 26.1 بالمائة من إجمالي الأرباح التي سجلتها شركات المساهمة العامة والبالغة حوالي 362 مليون ريال عماني، وبنك ظفار الذي سجل أرباحا صافية بأكثر من 17 مليون ريال عماني، والبنك الوطني العماني الذي بلغت أرباحه الصافية 15.6 مليون ريال عماني، فيما بلغت الأرباح الصافية لبنك صحار الدولي 15.2 مليون ريال عماني.


وسجل البنك الأهلي أرباحا صافية قدرها 13.3 مليون ريال عماني، وبلغت الأرباح الصافية لبنك عمان العربي حوالي 10.5 مليون ريال عماني،  وبلغت أرباح بنك اتش اس بي سي عمان 10 ملايين ريال عماني، وسجل بنك نزوى أرباحا صافية بأكثر من 6 ملايين ريال عماني.

وشهدت معظم القطاعات الأخرى أداء جيدا، فقد تمكن قطاع تسويق النفط الذي يضم شل العمانية للتسويق والمها لتسويق المنتجات النفطية وشركة النفط العمانية للتسويق من التحول إلى الأرباح وبلغت أرباحه الصافية 4.9 مليون ريال عماني مقابل خسائر بـ 579 ألف ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.


واستطاع قطاع الطاقة الذي يضم 12 شركة تعمل في مجال إنتاج الكهرباء والمياه زيادة أرباحه الصافية من نحو 44.1 مليون ريال عماني إلى 44.5 مليون ريال عماني، وقفزت أرباح قطاع الاتصالات من 34.1 مليون ريال عماني إلى 40.4 مليون ريال عماني نتيجة ارتفاع أرباح عمانتل، وصعدت أرباح قطاع التمويل من 3.8 مليون ريال عماني إلى 6.4 مليون ريال عماني.

 

وشهد قطاع الاستثمار والخدمات المالية أداء جيدا مع تحول 5 شركات من الخسائر إلى الأرباح، إلا أن الأرباح الصافية للقطاع الذي يضم 10 شركات تراجعت من 67.4 مليون ريال عماني إلى 28.1 مليون ريال عماني نتيجة للتراجع الحاد في أرباح ظفار الدولية للتنمية والاستثمار من 45.4 مليون 
ريال عماني إلى 3.6 مليون ريال عماني وتراجع أرباح العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفست" من 24.1 مليون ريال عماني إلى 18 مليون ريال عماني.


في حين شهد قطاع التأمين تراجعا في صافي أرباحه من 21.6 مليون ريال عماني إلى 14.9 مليون ريال عماني نتيجة لتحول إحدى الشركات من الأرباح إلى الخسائر وتراجع أرباح الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام من 10.8 مليون ريال عماني إلى 4.8 مليون ريال عماني وتراجع أرباح ظفار للتأمين من 2.1 مليون ريال عماني إلى نحو 1.8 مليون ريال 
عماني.

وتركزت معظم الخسائر المسجلة في النصف الأول من العام الجاري في قطاعي الصناعة والسياحة، فقد سجلت 18 شركة صناعية خسائر تقدر بـ 9.9 مليون ريال عماني، وفي قطاع السياحة والفنادق؛ فقد سجلت 7 شركات خسائر تقدر بـ 3.5 مليون ريال عماني، وفي القطاعات الأخرى فقد شهد قطاع التأمين التكافلي تحول شركة تكافل عمان للتأمين من الأرباح إلى الخسائر.

 

وفي المقابل فقدِ استطاعت 18 شركة صناعية تحقيق أرباح تقدر بـ 29.9 مليون ريال عماني تمثل 8.2 بالمائة من إجمالي الأرباح المسجلة لـ 70 شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة مسقط.

 

وعلى مستوى الشركات الأعلى من حيث الأرباح جاء بنك مسقط في المقدمة بـ 94.6 مليون ريال عماني، ثم عمانتل بـ 32.4 مليون ريال عماني، واحتلت أومنفست المرتبة الثالثة بـ 18 مليون ريال عماني، وجاء بنك ظفار رابعا بـ 17 مليون ريال عماني ثم البنك الوطني العماني بـ 15.6 مليون ريال عماني.

اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال بورصة مسقط شركات المساهمة العامة

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية|"تنمية الصادرات" يشيد بالعلاقات التجارية مع عمان

ترشيحاتنا

الأردن.. وفيات في انقطع الكهرباء عن مستشفى الجاردنز لعلاج كورونا

عباس شراقي: إثيوبيا ضللت شعبها وفشلت في الملء الثاني لسد النهضة

سفيرنا في كندا: شلالات نياجرا تتزين بألوان العلم المصري احتفالا بـ23 يوليو

خبير مائي يحذر من سد النهضة: سيحدث طوفانا يبيد السودان

النشرة الاقتصادية.. الحكومة ترفع الدعم علي برامج التنمية بالموازنة لـ8.3 مليار جنيه والدولار مستقر في البنوك

أخبار التعليم | طارق شوقي ينفي صحة المناهج المتداولة لتلاميذ 4 ابتدائي .. وكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تطلق برنامج تأهيل المعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لراغبي البناء.. غرامة 100 جنيه يوميا حال عدم إتخاذ هذا الإجراء

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

لنشرها مقاطع مخلة..فتاة الهوهوز تنتظر الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

معانا لإنقاذ إنسان تحمي فنانة بـ عائلة الحاج متولي من التشرد|شاهد

إثيوبيا تسحب معداتها من فوق سد النهضة.. تفاصيل

مُدرسة في المنوفية تفجر مفاجأة عن امتحان الفيزياء الثانوية العامة.. فيديو

القولون انفجر.. إعلامي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الفنانة ياسمين عبد العزيز

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات أستراليا ضد قيود كورونا.. واعتقالات بالعشرات|فيديو وصور

فيضانات في كل مكان ..ماذا يحدث في العالم من أوروبا لآسيا؟

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

فيديو

أغلقت التعليقات.. هجوم شرس على يسرا بعد حديثها عن سمير غانم

أصغر عريس.. جدل في العراق بسبب زفاف طفل

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ