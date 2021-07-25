أبو الدهب: كهربا يفتقد التركيز.. والأهلي يحتاج لمهاجم مميز

أكد محمود أبو الدهب لاعب النادي الأهلي السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر لم يقدم الآداء المنتظر في أي مباراة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق: “كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية، لكنه دائماً يفتقد التركيز، ولم يقدم أوراق اعتماده منذ انتقاله إلى النادي الأهلي، وأنصحه بالتركيز في الأمور الفنية فقط”.

وتابع أبو الدهب: “مباراة الإنتاج الحربي لن تكون سهلة على لاعبي الأهلي، خاصةً في ظل تراجع نتائج الفريق العسكري وتواجده بالمركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري العام، وهو ما سيصعب من مهمة لاعبي القلعة الحمراء”.

وتابع محمود أبو الدهب أن الأهلي يحتاج بشدة إلى التعاقد مع رأس حربة مميز يليق بمكانة النادي في ظل عدم القناعة بقدرات والتر بواليا وحصوله على أكثر من فرصة لم يحسن استغلالها، بالإضافة إلى ابتعاد مروان محسن عن المشاركة بشكل أساسي.

وأشار أبو الدهب ألي أن اللعب بقميص النادي الأهلي يختلف عن الجونة، فقد حصل والتر بواليا على العديد من الفرص منذ قدومه إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يثبت جدارته حتى الآن، وأتمنى رحيله بنهاية الموسم الجاري.



واختتم أبو الدهب: “لابد من ضم مهاجم إفريقي دولي مميز، والنادي الأهلي لديه القدرة المالية على ذلك، كما أتمنى عودة أحمد ياسر ريان الموسم المقبل بعد تألقه اللافت للنظر بصفوف فريق سيراميكا كليوباترا وتربعه على ترتيب هدافي الدوري العام”.