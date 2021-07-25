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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وفدا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس ، أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

 

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جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع ، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والقمص جرجس زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء ببنها ، والقمص يوحنا وهيب كاهن كنيسة ماريوحنا ببنها والوفد المرافق.


ورحب القائم بأعمال رئيس الجامعة بالأنبا مكسيموس ومرافقيه معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم جامعة بنها داعيًا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.


وأكد " الجيزاوي" خلال اللقاء على الروابط القوية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء محافظة القليوبية والشعب المصري، وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية المختلفة.


من جانبه، أكد نيافة الأنبا مكسيموس خلال اللقاء على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري، وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الأخوة بين كل أطيافه.


وفى سياق متصل أهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة نيافة الأنبا مكسيموس نماذج من الأعمال الفنية لطلاب كلية الفنون التطبيقية بالجامعة.

جامعة بنها محافظة القليوبية كنيسة السيدة العذراء الكنيسة القبطية الارثوذكسية الدكتور ناصر الجيزاوى عيد الأضحى المبارك

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