روض أشرس حيوانات الأرض.. وينام مع الأسود.. فيديو

عرضت قناه العربية فيديو لمدرب يعمل علي ترويض أشرس حيوانات الأرض بالإضافة إلى أنه ينام معهم ، ويدخل رأسه في فمهم .



وأضاف الفيديو أن هذا المدرب يسمي حميد البقيش وهو شاب إماراتي لقب بملك الأسود حيث انه يطعم هذه الحيوانات المفترسة بيده ويتقاسم معها منزله .

وأوضح الفيديو انه بدا تربية الحيوانات المفترسة في سن الـ19 ، يمتلك البقيش 30 حيوانا مفترسا وتمكن "حميد " من بناء علاقة صداقة وحب بينة وبين هذه الحيوانات المفترسة .

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قال عمر خالد، مربي حيوانات مفترسة، إنه تخرج في كلية سياحة وفنادق، بدأ تربية الكلاب من سن الـ 8 سنوات حتى 25 سنة، لافتاَ إلى أنه بدأ يدرب الكلاب ويفهم طريقة التعامل معهم .

وأضاف "خالد"، خلال حواره ببرنامج" هذا الصباح"، المذاع على فضائية،" اكسترا نيوز"، أنه استمتع بالموضوع، وشعر أنه بحاجة إلى تحدي أصعب فبدأ فى تربية الجوارح، الصقور والبوم.

وأشار إلى أنه بدأ بعد ذلك فى تربية الحيوانات المفترسة من الذئاب والثعالب والأسود، مؤكداً أن هذا الموضوع هواية وليس للتجارة.