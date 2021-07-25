رفع 8058 طن مخلفات من شوارع الجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، من رفع 8058 طن مخلفات وقمامة من شوارع الأحياء على مستوى المحافظة، ضمن الخطة اليومية لهيئة النظافة.

جاء ذلك بناء على تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة، لـ شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ، بشأن رفع كفاءة النظـافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة .

وشملت الحملات التي شنتها الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أحياء( شمال الجيزة، الدقي، العمرانية، الطالبية، جنوب الجيزة).

وتمكنت الحملات من نظافة وتجريد شارع المطار ، وشارع الوحدة بنطاق حي شمال الجيزة و شوارع المساحة ، عامر من المساحة ، عكاشة من المساحة حي الدقي بالاضافه الي صيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية .

كما تم تنفيذ حملة نظافة بشارع محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً ) بنطاق حي الطالبية .

كما شملت الحملات استكمال اعمال تجميل حديقة نزلة كوبري فيصل بشارع السودان تمهيداً لزراعتها بنطاق حي جنوب الجيزة .

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