بتكلفة 2 مليون جنيه.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح أول استديو إذاعي لقسم الإعلام

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، أول استديو إذاعي خاص بقسم الإعلام بكلية الآداب، يصاحبه الدكتور كريم مصلح عميد الكلية والدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس القسم والمشرف على الاستوديو، والدكتور محمد توفيق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

أوضح الدكتور أحمد عزيز، أن هذا الاستديو سيكون نقلة نوعية للتدريب العملي لطلاب القسم، الأمر الذي يساهم فى إعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة بشكل محترف، مشيراً إلى أن الاستديو تم تجهيزه بأعلى التقنيات الفنية من شركة Sony العالمية، والتي بلغت تكلفتها ٢ مليون جنيه، موجهاً بأهمية استغلال الإمكانيات الفنية الكبيرة للاستديو.

وذلك من خلال إطلاق قنوات تعليمية عبر اليوتيوب لخدمة طلاب مختلف الكليات، وتسجيل المحاضرات وبثها إلكترونياً تطبيقاً لسياسة التعليم الهجين والتعليم عن بعد.

ووجه الدكتور كريم مصلح شكره لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل، وتقديم يد العون لإنجاز هذا العمل من أجل تقديم كل ماهو جديد لخدمة العملية التعليمة، وتأهيل الطلاب عملياً للمنافسة محلياً ودولياً بسوق العمل بعد التخرج.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء، أن الاستديو مقام علي مساحة ٨٣ متر مربع، يشمل ثلاث غرف، الأولى استديو التليفزيون، الثانية الإذاعة وكنترول التليفزيون، والثالثة غرفة التحكم، إلى جانب قاعة ملحقة بالاستديو مُخصصة لتدريب ممثلي المجتمع الأكاديمي من المتخصصين والراغبين فى تنمية مهاراتهم فى هذا المجال.

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