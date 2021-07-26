مركز التدريب التمريضي المستمر بجامعة سوهاج يُناقش خطط العمل المستقبلية

اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، مع مجلس إدارة مركز التدريب التمريضي المستمر التابع لكلية التمريض، لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال خلال العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

كما حضر الاجتماع الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد الكلية، الدكتورة ثريا محمد مدير المركز، ونخبة من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن مركز التدريب المستمر يعمل على توثيق الصلة بين الجامعة وجميع فئات المجتمع من خلال تقديم خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي فى المجتمع من خلال تنفيذ دورات تدريبية تستهدف الممرضات والطلاب والعاملين سواء من داخل الجامعة أو خارجها من مختلف مراكز المحافظة.

وأوضحت الدكتورة يسرية السيد، أن المركز نفذ ٢٦ دورة تدريبية خلال العام الدراسي الماضي، استهدفت ٧٤٦ متدرب لرفع مستوى أداء هيئة التمريض، وزيادة الوعي الصحي لدى الطلاب والعاملين، حيث شملت هذه الدورات مكافحة العدوي والإسعافات الأولية، إدارة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى كيفية العناية بالمريض قبل وبعد العملية، والجودة فى التمريض.

وأضافت الدكتورة ثريا محمد، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز، حيث تمت الموافقة على شراء عدد من نماذج التدريب التى يحتاجها المركز للتعليم والتدريب على مهارات وأساليب التمريض المختلفة.