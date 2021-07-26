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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. ارتفاع عدد مشروعات الصرف الصحي إلى 76 بقرى سوهاج

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عدد مشروعات الصرف الصحي التي بدأ العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بلغ 76 مشروعًا، من إجمالي 132 مشروعا للصرف الصحي بالقرى المستهدفة.

وأشار إلى أن المبادرة تعد نقلة نوعية في المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات.

وأوضح محافظ سوهاج أنه بدأت الأعمال في مشروعات الصرف بعدد 12 قرية بمركز البلينا وهي "الإصلاح، الحجز، الحرجة بالقرعان، السلماني، الساحل بحري، نجوع مازن، أولاد عليو، منشية برديس، برخيل، الحرجة قبلي، العوكلية، الشيخ بركة".

وأشار إلى بدء الأعمال في 11 قرية بمركز المراغة وهي "بهتا، السمارنة، العمور، بني وشاح، البهاليل، نجع أبو عوض، الشيخ يوسف، نجع طايع، اقصاص، ناحية عامر، باصونة".

وكذلك في 19 قرية بمركز المنشاة وهي "الباجية، الحريزات الغربية، البواريك، الزوك الشرقية، الحريزات الشرقية، الكوامل قبلي، الدناقلة، الهماص، خارفة المنشاة، الزارة، الشهداء، الأحايوة، النويرات، عوامر العسيرات، الدويرات، روافع العيساوية، العنبرية، جزيرة المنتصر، أولاد سلامة".

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وأضاف "الفقي" أنه في مركز ومدينة جرجا تم بدء أعمال مشروعات الصرف الصحي في 11 قرية وهي "البربا، العوامر قبلي، خارفة جرجا، بندار الرملية، الزنفور، الرقاقنة، الجواهين، كوم الصعايدة، كوم اشكيلو، المشاودة الغربية، المجابرة"، وفي 7 قرى بمركز دار السلام وهي "البلابيش بحري، أولاد سالم بحري، أولاد طوق غرب، نقنق، النغاميش، النصيرات، الخيام".

ولفت إلى بدء العمل في 8 قرى بمركز ساقلتة وهي "الكتكاتة، الفراسية، الرياينة بالحاجر، نجوع بني واصل، القرامطة شرق، نجوع الرياينة، الحرادنة، العوامية"، وفي مركز ومدينة طما تم بدء الأعمال في 8 قرى وهي "تل الزوكي، نزلة الدويك، كوم العرب، مشطا، العزبة المستجدة، العتامنة، الشيخ عمار، سليم".

وشدد محافظ سوهاج على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المواطن السوهاجي سوف يشعر بنتائج تلك المشروعات في القريب العاجل.

سوهاج الصرف الصحى القرى حياة كريمة الريف المصري

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