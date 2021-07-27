عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تفاجئ مستخدميها بإمكانات هواتف Redmi K50 القادمة.. مواصفات

شاومي تفاجئ مستخدميها
شاومي تفاجئ مستخدميها بإمكانات هواتف Redmi K50 القادمة

تعمل شركة ريدمي Redmi، الصينية العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي على إضافة العديد من التحديثات والتجسينات لسلسلة هواتفها الذكية Redmi K50،  قبل إطلاقها ، والتى ستأتى بمواصفات مذهلة وإمكانات متميزة، ومن المتوقع إطلاقها بداية العام القادم 2022. 

 

وكشفت العديد من التسريبات مواصفات سلسلة هواتف شاومي القادمة  Redmi K50 من علامتها التجارية الفرعية ريدمي، عبر المسرب الشهير "Bald Panda"، والذي أفاد بأن سلسلة هواتف شاومي القادمة ستحتوي على ثلاث هواتف ذكية Redmi K50 و Redmi K50 Pro و Redmi +K50 Pro. 

شاومي تطلق هاتف Redmi Note 10T 5G.. سعر ومواصفات

الأسرع في العالم.. شاومي تطور تقنية لشحن بطارية الهاتف خلال 8 دقائق فقط

ووفقاً لموقع "Notebookcheck"، فإن شركة شاومى لم تتوقف عن إضافة التحديثات لهواتفها القادمه من سلسلة  Redmi K50، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة "لو ويبينغ" بسؤال المستخدمين عبر وسائل التواصل الصينية حول ماذا يريدونه من  سلسلة  Redmi K50 القادمة، والتى ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon 895.

 

ومن المتوقع أن تحصل سلسلة هواتف شاومي القادمة Redmi K50، على تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط، كما ستحصل على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وبجودة عرض 2K، مع تقنية E5 للإضاءة من سامسونج، وفقاً لموقع التسريبات الشهير "Digital Chat Station".

 

كما كشفت بعض التسريبات عبر مموقع ويبو الصيني، عن التشابه فى التصميم بين سلسلة هواتف شاومي القادمة  Redmi K50 وسلسلة هواتف هواوى P50، من حيث وحدة الكاميرا الخلفية والتى تأتى فى نتوء على شكل بيضاوي، كما يتوقع البعض وجود ثقب فى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.
 

شركة ريدمي هواتف ريدمي هواتف شاومي هواتف Redmi K50 مواصفات هواتف Redmi K50 افضل هواتف شاومي

ترشيحاتنا

أولمبياد طوكيو.. ضحى هاني تودع منافسات فردي الريشة الطائرة

أضرار النوم على جنابة وهل يورث الفقر؟ الإفتاء ترد

في ذكرى وفاة يوسف شاهين.. لماذا اقتحم غرفة يسرا وأشهر أعماله

شاومي تفاجئ مستخدميها بإمكانات هواتف Redmi K50 القادمة.. مواصفات

تعرف على قدرات الشاحنة رام 1500 TRX .. وكم سعرها ؟

اليوم.. آخر مهلة لصرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ