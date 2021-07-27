شاومي تفاجئ مستخدميها بإمكانات هواتف Redmi K50 القادمة.. مواصفات

تعمل شركة ريدمي Redmi، الصينية العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي على إضافة العديد من التحديثات والتجسينات لسلسلة هواتفها الذكية Redmi K50، قبل إطلاقها ، والتى ستأتى بمواصفات مذهلة وإمكانات متميزة، ومن المتوقع إطلاقها بداية العام القادم 2022.

وكشفت العديد من التسريبات مواصفات سلسلة هواتف شاومي القادمة Redmi K50 من علامتها التجارية الفرعية ريدمي، عبر المسرب الشهير "Bald Panda"، والذي أفاد بأن سلسلة هواتف شاومي القادمة ستحتوي على ثلاث هواتف ذكية Redmi K50 و Redmi K50 Pro و Redmi +K50 Pro.

ووفقاً لموقع "Notebookcheck"، فإن شركة شاومى لم تتوقف عن إضافة التحديثات لهواتفها القادمه من سلسلة Redmi K50، حيث قام الرئيس التنفيذي للشركة "لو ويبينغ" بسؤال المستخدمين عبر وسائل التواصل الصينية حول ماذا يريدونه من سلسلة Redmi K50 القادمة، والتى ستعمل بمعالج من نوع Snapdragon 895.

ومن المتوقع أن تحصل سلسلة هواتف شاومي القادمة Redmi K50، على تقنية الشحن السريع بقوة 67 واط، كما ستحصل على شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وبجودة عرض 2K، مع تقنية E5 للإضاءة من سامسونج، وفقاً لموقع التسريبات الشهير "Digital Chat Station".

كما كشفت بعض التسريبات عبر مموقع ويبو الصيني، عن التشابه فى التصميم بين سلسلة هواتف شاومي القادمة Redmi K50 وسلسلة هواتف هواوى P50، من حيث وحدة الكاميرا الخلفية والتى تأتى فى نتوء على شكل بيضاوي، كما يتوقع البعض وجود ثقب فى منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

