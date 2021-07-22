الأسرع في العالم.. شاومي تطور تقنية لشحن بطارية الهاتف خلال 8 دقائق فقط

تعمل شركة شاومي Xiaomi، باستمرار على تحديث تقنية الشحن السريع لهواتفها الذكية، والتي كان آخرها الشحن بقوة 120 وات، والتي تعد هي الأفضل في العالم حتى الآن.

وكشفت أحدث التقارير عن قيام عملاقة التقنية الصينية، بتطوير تقنية شحن سريع جديدة، والتي من المقرر أن تصل قوتها شاحن شاومي السريع القادم إلى 200 وات، بحسب ما ذكره موقع "Gizchina".

وبالنسبة لتقنية شاومي الجديدة، سيستغرق شحن بطارية الهاتف بالكامل، بواسطة قوة الشحن التي تصل إلى 200 وات، إلى 8 دقائق فقط.

هاتف Mi 11 Pro يدعم تقنية الشحن السريع من شاومي

وليس لدى الشركة خطط لوقف تطوير قدرة الشحن السريع في الوقت الحالي، حيث تعتبر شاومي إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، حيث أعلنت خلال شهر مايو الماضي، عن نسختها المعدلة من هاتف Mi 11 Pro، والذي حطم الرقم القياسي العالمي مرتين للشحن السريع والتي تبلغ قوتها 200 وات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها شحن سعة الشحن السريع بالكامل في غضون 10 دقائق، وستكون شاومي هي أول من يدعم هذه التقنية في هواتفها الذكية الرائدة.



وكما يدعم تقنية الشحن السريع اللاسلكي بقوة 120 وات، والذي يقوم بشحن البطارية بالكامل في 15 دقيقة فقط، وتعد أيضا هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها سعة الشحن اللاسلكي 100 وات.

ومن المتوقع أن تصل تقنية الشحن السريع بقدرة 200 وات من شاومي، في شهر يونيو من العام القادم.

وبحسب بعض التسريبات، فإن تقنية الشحن السريع بقوة 200 وات، سيتم إطلاقها جنباً إلى جنب سلسلة هواتف شاومي القادمة Xiaomi Mi 12، لكن من المتوقع أن يتم إطلاقها لهاتف Xiaomi Mi 12 Ultra فقط.