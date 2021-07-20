شاومي تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة شاومي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها المتميز Poco X3 GT والذي ستصدره تحت علامتها التجارية الفرعية Poco يوم 28 يوليو المقبل، ثم بعدها بأسابيع قليلة في الأسواق العالمية.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة شاومي قد أكدت على الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها Poco X3 GT على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث سيأتي الهاتف بعدد من الإمكانات الكبيرة مع السعر المناسب.

شاومى تعلن الموعد الرسمي لهاتفها الخارق Poco X3 GT



وسيأتي هاتف شاومي القادم Poco X3 GT بشاشة من نوع OLED ، بقياس6.6 بوصة، وبمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ثقب للكاميرا الأمامية، وطبقة حماية للشاشة من نوع Gorilla Glass Victus، ومعدل HDR10 ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وسيقدم هاتف شاومي Poco X3 GT كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية بدقة 64 ميجابيكسل، ومع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 16 ميجابيكسل.



وسيعمل هاتف شاومي Poco X3 GT بمعالج من نوع Dimensity 1100 من شركة ميديا تيك، مع ذاكرة عشوائية من UFS 3.1 بسعة 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، ولكن لا توجد فتحة لبطاقة microSD .

وسيحتوى هاتف شاومي Poco X3 GT على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، تستطيع الشحن بنسبة 100 % في 42 دقيقة فقط، مع تقنية اتصال NFC ، ومقبس سماعة 3.5 ملم.

السعر المحتمل لهاتف شاومي Poco X3 GT



ومن المتوقع أن يتوفر هاتف Poco X3 GT بسعر يبدأ من 350 يورو أى ما يعادل حوالى 6500 جنيه مصرى.