سوهاج في ٢٤ ساعة.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق سفاجا - سوهاج.. تحرير ٦٥ محضرا تموينيا بالمحافظة.. "الأعلى للجامعات" يشيد بالدور الفعال لرئيس الجامعة

شهدت محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، عدة أحداث، كان أبرزها ما يستعرضه لكم موقع صدى البلد في السطور التالية تلخيصًا لما حدث خلال ٢٤ ساعة:

الحدث الأول:

أصيب ستة أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه سفاجا بعد الكارته ب١٠ كيلو، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية الصحة بسوهاج إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من:"شيماء. م - ٣٥ سنه - سحجات وكدمات بالجسم، جومانا. م - ٧ سنوات - اشتباه كسر بالساق الأيسر، محمد. ا - ٤٥ سنه - جرح رضي بالراس ١٥ سم واشتباه كسر بالذراع الأيمن، يوسف. م - ١٣ سنه - اشتباه كسر بالساقين، مكه. م - ١١ سنه - سحجات و كدمات بالجسم، شيماء. م - ٣ سنوات - اشتباه كسر بالعمود الفقري".

تم فرض كردوان أمني عقب رفع أثار الحادث من الطريق، وتحويل المُصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي بسيارتي إسعاف؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

حٌرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحدث الثاني:

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز خلال فترة العيد أولاً بأول، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٦٥ جنحة تموينية جاء بيانهم كالأتي:"٦ نقص وزن - ٦ سجلات - ١٠ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - ١٢ عدم إعطاء بون صرف - ٥ توقف عن الإنتاج - ٣ عدم الاحتفاظ بميزان - محضر عدم نظافة مخابز - ١٥ خبز غير مطابق للمواصفات - ٣ عدم إعلان عن أسعار - ٢ مشأة دون ترخيص - ٢ أسعار محطات"، وذلك باجمالي ٦٥ محضرًا تموينيًا متنوعًا.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحدث الثالث:

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع وجه المجلس الأعلى للجامعات، الشكر للدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج على دوره في قيادة الجامعة خلال الفترة الماضية، وإسهامه البارز في خدمة قضايا التنمية بمحافظة سوهاج.

واوضح عزيز أن المجلس وافق على الجدول الزمني للعام الدراسي القادم 2021/2022، حيث يبدأ السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

واضاف أن امتحانات ستبدأ نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022.