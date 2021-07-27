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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

حتة من قلبي لـ حسين الجسمي تحقق 13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

حسين الجسمي
حسين الجسمي

حققت أغنية "حته من قلبي" للفنان حسين الجسمي، نجاحا كبيرا  حيث حققت 13 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب” كما احتلت التريند الرابع على يوتيوب .

 

أغنية "حته من قلبي"  كلمات : أيمن بهجت قمر، وألحان وغناء : حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: علي فتح الله.

 

 كلمات أغنية حتة من قلبي :

 

تقول كلمات الأغنية :"غير كاني وماني .. طبعي بدخل في الموضوع .. إنتي صورتك مستلماني  .. كل أيام الإسبوع .. يا حته يا حته يا حته من قلبي".

 

قيت نُصي .. ولقيت جوي .. وعندي إنتي ف حته .. وليه اخبّي .. تعالي بُصي .. بتحلـوّي .. واحنا سوا لو مين ينساني

.. أتشغل عنك ممنوع .. وانتي جنبي انتي مافيش تاني".

 

يذكر أن حققت أغنية “فوق” لـ حسين الجسمى، نجاحا كبيرا ، حيث وصلت  إلى مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

 

 

أغنية “فوق” كلمات: أحمد الصانع، ورؤية موسيقية وألحان: حسين الجسمي، توزيع ومكس وماستر: حسام كامل، وجيتارات:شريف حمدي.

حسين الجسمي يطرح أغنية حجة قلب:

كما طرح الفنان حسين الجسمي، أغنية جديدة عبر القناه الرسمية بعنوان “حجة قلب” وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

أغنية “حجة قلب” كلمات و ألحان: أبوبكر الحبشي، وتوزيع ومكساج : م/ طارق عبدالجبار، وجيتار:مصطفى نصر، ناي: محمد مصطفى، كمان: محمد علي، قانون: محمد االايمري، عود: هشام عصام، ومدير إنتاج: عماد العشمني، وتصوير: عباس العباسي.

 

كلمت أغنية حجة قلب:

تقول كلمات الأغنية: “حـجَّت قلوبُنا إليك .. من التياعٍ هزَّها الشوقُ إليك .. فارحم إلـهَ الكونِ ضعفَ قلوبِـنا .. واكـتُب أجوراً في صحائفِنا لديك”.

 

هذا الوبا منعَ الحجيجَ مشاعراً .. تهفو لَـها أرواحُ كلِّ العالمين .. فرسالةُ الإسلامِ تحفظُ أنـفُساً  .. درءُ المفاسدِ مُقتضى الشرعِ الرصين".

 

يذكر أن طرح الفنان حسين الجسمى عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” أغنتيه الجديدة  حتة من قلبى.

 

وتعاون حسين الجسمى فى الأغنية مع الشعر أيمن بهجت قمر ، والأغنية من ألحان وغناء : حسين الجسمي ، وتوزيع ومكساج وماستر : علي فتح الله.

وجه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، رسالة لـ جمهوره، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

 

وعلق حسين الجسمى قائلا: “قيمتك بأخلاقك ”.

حسين الجسمي حتة من قلبى أغنية حته من قلبي 13 مليون مشاهدة أسبوع من طرحها

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