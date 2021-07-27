بعد وفاة شقيقه بأسبوعين.. رامي صبري يغني في حفل زفاف لاعب الأهلي والجمهور يهاجمه

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شهد حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي ؛ الظهور الأول للفنان رامي صبري وذلك بعد أسبوعين من وفاة شقيقه كريم صبري .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرامي صبري وهو يغني في فرح حمدي فتحي ؛ حيث تلقى هجوما كبيرا في التعليقات .

استعاد الفنان رامي صبري قوته بعد وفاه شقيقه كريم صبري، وقرر الرجوع لحفلاته الغنائية مجددا، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب رامي صبري معلقا من خلال الصورة: "إن شالله هرجع اشتغل تاني من 1/8/2021 وآسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين، الزعل جوا القلب والحياة هتمشي".

وجددت الجهات المختصة حبس 5 متهمين فى واقعة مصرع شقيق الفنان رامى صبرى غرقا عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باحتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وأعلنت النيابة العامة، أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

رامي صبري يدعو لياسمين عبد العزيز

حرص الفنان رامي صبري علي تقديم الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر رامي صبري صورة لياسمين عبد العزيز، وعلق عليها كاتبًا: “ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم امين”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لرامي صبري، كالاتي:

"ربنا يشفيكي يا ياسمين - يارب اشفها - ربنا يطمنا عليها - ربنا يشفيها - محتاجين نطمن عليها - ربنا يقومها بالسلامة - اجمل ياسمين ربنا يقومك بالسلامة".