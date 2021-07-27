عاجل
حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة مراكب النجاة.. ونواب : نجحنا في القضاء على الظاهرة بشكل كبير.. ويجب دعم الشباب لتحقيق أهدافهم التنموية يرفع جهاز المناعة لمحاربة الأمراض.. تمتعي بطريقة عمل سينابون التفاح استكمال محاكمة المتهمين في قضية تنظيم جند الله .. اليوم اقتصاد الإمارات|المالية: نواصل دعم الجهود العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح تعرف على الدبلومات الجديدة بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

بعد وفاة شقيقه بأسبوعين.. رامي صبري يغني في حفل زفاف لاعب الأهلي والجمهور يهاجمه

رامى صبري
رامى صبري

شهد حفل زفاف لاعب  النادي الأهلي حمدي  فتحي ؛ الظهور الأول للفنان رامي صبري وذلك بعد أسبوعين من وفاة شقيقه كريم صبري .

 

وتداول رواد مواقع  التواصل الاجتماعي فيديو لرامي صبري وهو يغني في فرح حمدي فتحي ؛ حيث تلقى هجوما كبيرا في التعليقات .

 

استعاد الفنان رامي صبري قوته بعد وفاه شقيقه كريم صبري، وقرر الرجوع لحفلاته الغنائية مجددا، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وكتب رامي صبري معلقا من خلال الصورة: "إن شالله هرجع اشتغل تاني من 1/8/2021 وآسف جدا على إلغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفترة الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاة أخي الغالي (كريم) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم آمين، الزعل جوا القلب والحياة هتمشي".

 

 

وجددت الجهات المختصة حبس 5 متهمين فى واقعة مصرع شقيق الفنان رامى صبرى غرقا عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باحتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

 

وأعلنت النيابة العامة، أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

 

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

txt

هرجع اشتغل والحياة هتمشي.. رامي صبري يستعيد قوته بعد وفاة أخيه

txt

مفيش أجمل من الصديق الوفي.. رسائل متبادلة بين رامي صبري وتامر حسين

رامي صبري يدعو لياسمين عبد العزيز 

حرص الفنان رامي صبري علي تقديم الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء العاجل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر رامي صبري صورة لياسمين عبد العزيز، وعلق عليها كاتبًا: “ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامه لولادك وحبايبك وأهلك.. اللهم امين”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لرامي صبري، كالاتي:

"ربنا يشفيكي يا ياسمين - يارب اشفها - ربنا يطمنا عليها - ربنا يشفيها - محتاجين نطمن عليها - ربنا يقومها بالسلامة - اجمل ياسمين ربنا يقومك بالسلامة".

رامي صبري حفل زفاف لاعب النادي الاهلي حمدي فتحي وفاة شقيقة كريم صبري الفنان رامي صبري

موضوعات متعلقة

حتة من قلبي لـ حسين الجسمي تحقق 13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

يضم 12 أغنية .. تفاصيل ألبوم محمد حماقي وموعد طرحه

راغب علامة يطرح البرومو التشويقي لأحدث أغانيه «فورًا غرام»

روبي تستعد لطرح أحدث أغانيها "على سهوة" في هذا الموعد

١٢٠ مليون جنيه مكاسب الهضبة عمرو دياب خلال الأسابيع الماضية

نانسي عجرم ووائل كفوري يحيان حفلا غنائيا في جدة

بعد توقفها.. إيهاب فهمي يكشف موعد عرض مسرحية "ليلتكم سعيدة"

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 35 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 7 حالات وفاة

آلية عمل صندوق التأمين على الودائع بالبنك المركزي .. تعرف عليها

حكم اختراق شبكات الواي فاي؟ مركز الأزهر يوضح

بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة ..هل يتجاوز لبنان أزماته؟|خاص من بيروت

سيف زاهر: أختلف مع سيد عبد الحفيظ.. ولا داعي لحرب التصريحات

اليوم.. طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

ارقدي بسلام.. الحزن يخيم على جمهور راقصة التجمع المقتولة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ