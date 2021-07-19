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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفيش أجمل من الصديق الوفي.. رسائل متبادلة بين رامي صبري وتامر حسين

رامي صبري - تامر
رامي صبري - تامر حسين

حرص الشاعر تامر حسين، على مواساة الفنان رامي صبري، في وفاة شقيقة كريم صبري، وذلك من خلال منشور عبر الفيسبوك.

 

كتب الشاعر تامر حسين، :"صديقي وأخي الغالي رامي صبري، أنا عارف زعلك وحُزنك على كريم الله يرحمه  ويعوضكم بكُل الخير  وعايزك  تهرب من زعلك ده بالشغل  والنجاح ماتستسلمش كريم كان شايفك مثل أعلى ومتشرف بنجاحك  دايماً  عايزك أنجح واحد  خُد وقتك  بس إرجع كمل يارامى بعد العيد انا عارف كمية المُناسبات اللى إنت لغيتها ومقدر بس لازم نقف على رجلينا".

وتابع قائلاً: “ماحدش بيغير قدره ياصديقى وبعدين احنا كلنا إخواتك وضهرك وسندك  ومش هزعل معاك تانى والا نقفش  إعتبرنى زى كريم أخوك الصغير  وربنا يهون عليك أى صعب وب أستسمحك انى هبقى أرجع أشير الأغانى بتاعتنا  اللى تعبت فيها وعملت مجهود عشان تنزل  تعمل حفلات ف الصيف والناس تسمعها وده طلب كل أصحابك المقربين   وأعزمنى فى العيد عندك ؟ الغدا اللى بحبه .. الله يرحمك ياكريم ويغفرلك ويعوض أهلك كل الخير ويخفف عنهم أمين”.

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وإختتم حديثه قائلاً: "عايز كل الناس المحترمة اللى عندى   تشجع رامى يخرج من اللى هو فيه بكلامكم الطيب وكل حبايب رامى يبقوا جنبوا .. أنا كتبت الرسالة هنا فى العلن عشان لو بعتهاله لوحده  .. مش هتأثر زى ماناس كتير ولاد حلال يفضلوا وراه".

بينما قام الفنان رامي صبري، بالرد قائلاً: “مفيش اجمل من الصديق الوفي ومهمه حصل خلاف بنا هتفضل غالي عندي ذي كريم بظبط لانك انسان قبل ما تكون فنان كبير . شكرا لدعمك ليا والحمدلله علي كل شي هنعدي المحنه ان شالله . وربنا يرحم اخي الغالي كريم ارجو الدعاء”.

 

ورد تامر حسين، :" حبيبى يا رامى احنا إخوات وعشرة ونجاحات ومواقف إنسانية خلافاتنا الفنية دى خلافات تافهه جنب الإنسانيات اللى بينا وأصلنا الطيب كل أصحابك بتحبك وفى ضهرك واخواتك كتير خُد وقتك بس ماتطولش انا قلتلك ترجع ل أكتر حاجه بتحبها وبتلاقى نفسك فيها بعد العلاقة الربانية الخاصه انا عارفك بتحب شغلك ونجاحك وحاتشتغل وتنجح وناخد جايزة نهديها ل روح كريم الطيبة وخليك جدع وإعزمنى فى العيد انا والشباب اللى فى الصفحة .. حبيبى أنت قدها وقدود وربنا يصبرك وهزن عليك كل شوية".

تامر حسين الشاعر تامر حسين كريم صبري رامي صبري رامى

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