قصة جريمة.. تفاصيل قتل فتاة لوالدها وسط الزراعات في الخارجة بالوادي الجديد

خططت الابنة لقتل أبيها بالوادي الجديد والتخلص منه بعد أن منعها من زيارة أسرتها بالزاوية محافظة أسيوط ، وخططت الابنة لجريمتها ونفذتها بمفردها دون الاستعانة بأحد سوى "مسدس" المجني عليه والدها .

تلك هي مشاهد الجريمة التي هزت محافظة الوادي الجديد ، والتي راح ضحيتها مزارعاً قتلته نجلته وتخلصت منه وسط الزراعات .

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الجريمة التي وقعت وسط مزرعة القتيل رميا بالرصاص داخل مزرعة بمنطقة النقب الجبلية الحدودية شمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد .

وقالت ابنه القتيل، أنه كان دائما ما يسيء معاملتها وكان بخيلاً علليها علي حد قولها في التحقيقات، ما دفعها للتخطيط للتخلص منه، مشيرة إلى أنها حرصت على قتله وخططت لذلك عدة محاولات لكنها باءت بالفشل.

كانت مباحث الوادي الجديد، قد نجحت ، في كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع داخل مزرعته في منطقة جبلية بمركز الخارجة.

تلقى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بتفاصيل واقعة مقتل مزارع بالرصاص داخل مزرعة بمنطقة النقب الجبلية الحدودية شمال مدينة الخارجة حيث تم نقله لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وجرى تشكيل فرق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية الوادي الجديد ووحدة مباحث قسم الخارجة، للكشف عن ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتبين أن الواقعة كانت الساعة 2 فجر الأحد 25 يوليو الجاري، حيث سرقت نجلة مزارع بمركز الخارجة السلاح الناري الخاص بوالدها واستغلت نومه وأطلقت عليه الرصاص لقتله بسبب سوء معاملته لها وتشغيلها في مزرعة يملكها في منطقة النقب الجبلية شمال مدينة الخارجة.

4 ساعات عمل متواصلة.. نجح خلالها رجال البحث الجنائي بالوادي الجديد في الكشف عن تفاصيل الواقعة وضبط الجاني وسلاح الجريمة المستخدم، حيث تبين أن القاتل هي نجلة المزارع التي تبلغ من العمر 18 عامًا وإنها غير متزنة نفسيًا وأحضرها والدها القتيل من محل إقامتها من منطقة "الزاوية" في أسيوط ولذلك لتقيم معه وتساعده في عمله الزراعي بالمزرعة، وتبين أن الدافع وراء القتل هو سوء معاملة المزارع لنجلته ورفضه نزولها وزيارتها لأسرتها بمنطقة "الزاوية" بأسيوط بالإضافة إلى الإكراه البدني والعمل الشاق داخل المزرعة.

واستغلت الفتاة، انتهاء يوم عمل لوالدها بعد إرهاق شديد له بسبب الأعمال الزراعية داخل مزرعته بمنطقة النقب شمال