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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«أورمان كفر الشيخ» تنتهي من توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

انتهى مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفر الشيخ من توزيع لحوم (30) عجلاً بلدياً تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق.


وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء في مرحلة التجزير والتعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة ب 27 قرية وهي قرى أبو سكين والزعفران وكوبرى7 مركز الحامول، وقرى قراجة والمعلم إبراهيم والقنطرة ومخزن الزيت مركز كفر الشيخ، ومدينة بيلا وقرى عزبة على فريد والجرايدة وحي المحكمة مركز بيلا، ومدينة مطوبس وأرض نافع، وقرى الوزارية والرغامة وكوبري الزاوية مركز الرياض، وقرى سنديون وشارع الفتح والسالمية مركز فوه، ومنشأة عباس مركز سيدي سالم، وقرية الخاشعة مركز بلطيم، وكفرالجزاير مركز قلين، ومدينة البرلس.

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وأوضح شعبان أن لحوم الأضاحي البلدية التي تم توزيعها في محافظة كفر الشيخ تم اختيار رؤوس الماشية التي تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.


وأضاف شعبان إلى أن الجمعية قامت صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستورد منها اللحوم، يأتي ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.


وأشار إلى أن الجمعية تحرص أن تتم جميع المراحل التي تمر بها لحوم الأضاحي منذ اختيار الماشية إلى وصول اللحوم إلى مستحقيها أن تتم كل هذه المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية.


يذكر أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحي البلدي والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة كفر الشيخ من المستورد 28 ألف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.

الأورمان عيد الأضحى محافظة كفر الشيخ لحوم القرى والنجوع

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