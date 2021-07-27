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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إغلاق 2667 عيادة ومركزًا طبيًا ومستشفى خاصًا مخالفة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 2667 عيادة ومركزا طبيا ومستشفى خاصا مخالفة بجميع محافظات الجمهورية، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة خلال شهر يوليو الجاري.

 

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع المرضى وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة تحت إشراف وزارة الصحة والسكان.

 

ضمن حملات الرقابة الدورية على المنشآت الطبية..الصحة: المرور على 7  آلاف منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفائها الاشتراطات والتراخيص اللازمة

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات الدورية تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية.

وأضاف "مجاهد" أنه تم المرور على 7  آلاف و 190 منشأة طبية بالقطاع الخاص بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.


ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مستشفيات وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وحضانات أطفال، وعيادات خاصة، ومراكز علاج طبيعي، ومراكز تجميل، موضحًا أن المخالفات التي تم رصدها شملت عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، وكذلك العثور على أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة.

وأضاف "زكي" أنه تم تحرير255 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها بالمنشآت الطبية، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت من خلال فريق مختص من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، وبالتعاون مع مباحث التموين.

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وزارة الصحة القطاع الخاص هالة زايد وزيرة الصحة وزارة الصحة والسكان حملات مكثفة بروتوكولات العلاج

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