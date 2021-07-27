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رئيس البرلمان يشيد بـ أبو العينين وسعد الدين: خبرة برلمانية كبيرة.. ووكيل البرلمان: مجلس النواب نجح في تحقيق القيمة المضافة بالتشريعات والمراقبة.. الرئيس السيسي اقتحم جذور المشاكل.. وجبالي قامة وقورة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

في الجلسة الختامية لدول الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأداء النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيلي البرلمان، خلال دور الانعقاد الأول، وذلك لتعاونهما المثمر مع رئيس البرلمان في عمل هيئة المكتب ودورهما المُقدر والمنتج في القيام بمهام وكالة المجلس.

أبو العينين خبرة كبيرة في المجال البرلماني 

وأكد رئيس البرلمان - خلال الجلسة - أن النائب محمد أبو العينين يمثل خبرة كبيرة في المجال البرلماني.

رئيس مجلس النواب يشيد بـ أبو العينين

كما تقدم رئيس المجلس بالشكر، لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، لتعاونهم البناء في الحصاد المثمر لمجلس النواب.

بصمات غير تقليدية في التاريخ البرلماني 

من جانبه، هنأ النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أعضاء المجلس بانتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، قائلا إن المجلس قدم بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني.

النائب محمد أبو العينين يلقي كلمته في البرلمان

ووجه التحية خلال الجلسة العامة لرئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدًا أنه عالم جليل من علماء القانون، وكان حديث مصر لقامته الوقورة في إدارة المؤسسة التشريعية في مصر.

وقال أبو العينين: "أهنئكم بهذه القيادة الحكيمة وأهنئكم بكل الأنشطة والإنجازات خلال هذه الدورة".

الرئيس السيسي اقتحم جذور المشاكل 

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن إنجازات مصر اليوم أمام العالم، إلا ونحن نتحدث عن قائد المسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اقتحم المشاكل، والذي قال: "مصر هتبقى قد الدنيا".

وأكد أن مصر أصبحت محل احترام وتقدير كل دول العالم، موجها التحية للرئيس السيسي الذي اقتحم كل جذور المشاكل ليعلن الجمهورية الثانية.

مصر أخذت طريقًا نحو التنمية

وأشار إلى أن مجلس النواب، كان له دورًا مهمًا في التشريعات وكذلك الرقابة على الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بإنجازات طيبة في كل الأنشطة والقطاعات.

وأكد أن المجلس نجح في تحقيق القيمة المضافة لمصر من خلال التشريعات وتعظيم الموارد المصرية، قائلا: مصر أخذت طريقًا نحو البناء والتنمية.

النائب محمد أبو العينين يلقي كلمة في الجلسة العامة

وأضاف أبو العينين: فخور أن أكون في هذا المجلس، لما قام به من إنجازات عظيمة لصالح مصر ومستقبلها.

كما توجه بالتحية لكل الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والمرأة، قائلا: تحية للمرأة المصرية بعدما وضعت بصمة واضحة في كل المجالات.

وكيلي المجلس أبو العينين وأحمد سعد الدين

 

أبو العينين النائب محمد أبو العينين أبو العينين وكيل مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الرئيس السيسي

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