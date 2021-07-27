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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

استعراضات جديدة لفرقة "رضا" بساحة الهناجر.. تفاصيل

صدى البلد

تقدم فرقة "رضا" اعتبارا من اليوم وحتى ٣١ يوليو الجارى، برنامج جديد من الاستعراضات يختلف عما قدمته طوال الحفلات الخمس الماضية، وذلك ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى الفترة من ٢٢ يوليو الجارى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، يوميا ٨م على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون  .

ويستمتع جمهور المسرح لمدة ساعة ونصف بروائع رائد استعراضات الفن الشعبى الفنان محمود رضا، وأنغام الموسيقار على إسماعيل، تقدمها فرقة "رضــــا" بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، من خلال مجموعة من أروع استعراضاتها الفنية تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة، منها " لحظة رنا، الأقصر بلدنا، العصا.. وغيرها" 

يشار إلى أن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي" يتضمن طوال مدته فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس "على بابا والأربعين حرامى" لفرقة تحت ١٨، ومسرحية "محل اللعب" لمركز الهناجر للفنون .

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ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .

رضــــا برنامج جديد ساحة مركز الهناجر فرقة رضا المخرج عادل عبده

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