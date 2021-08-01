خضر: "مدرسة الإمام الطيب" نموذج مواكب للعصر في تعليم القرآن الكريم وعلومه

زار اليوم د.محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر - فرع البنات - مدرسة الإمام الطيب وكان في استقباله نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب وعميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، أبدت رئيس تطوير الوافدين ترحيبها بزيارة سيادته، ومن جانبه قال الدكتور خضر، إن ما وجده على أرض الواقع فاق تصوره عن المدرسة، وتابع قائلاً إن هذا النموذج لتدريس كتاب الله وفق أساليب حديثة يعد هدية للعالم في ظل ما شهده من تقدم تكنولوجي ملحوظ.

وأضاف نائب رئيس الجامعة : فخور أن الأزهر اليوم يمتلك نموذجًا متطورًا لتدريس كتاب الله، وهو ما يعكس اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالوافدين الذين يأتون على رأس أولوياته وحرص فضيلته على تدريس القرآن الكريم وعلومه، وأكثر ما يزيد هذا النموذج جمالًا احتضانه للعديد من الجنسيات المختلفة ينشرون من خلاله قيم التسامح والوسطية والاعتدال.

ووجه الدكتور محمد فكري خضر الشكر للأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي على رعايتها واهتمامها بالوافدين الدارسين بالمدرسة، التي عكست أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية وقبلة العلم لجميع المسلمين في أنحاء العالم.

