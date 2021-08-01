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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للمرة الأولى DOCTORS.. برنامج طبي بفورمات جديدة على شبكة تلفزيون النهار

برنامج دكتورز
برنامج دكتورز

تستعد شبكة قنوات النهار لإنتاج برنامج جديد "Doctors"، بالتعاون مع وكالة "Gmedia  خالد الغنيمي للإنتاج الإعلامي لإطلاق برنامج طبي بفورمات جديدة  لأول مرة في مصر و الوطن العربي عبر شاشة قناة النهار، ويحمل اسم “دكتورز ”.

ويقدم من خلاله باقة من أفضل وأشهر أطباء مصر محتوى خدمي احترافي يقدم القيمة والمعلومة للمشاهد المصري والعربي، في عدد من المجالات المختلفة جلدية، من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

 

وتقوم شبكة تليفزيون النهار وشركة "Gmedia خالد الغنيمي بتقديم هذا النوع من البرامج ضمن التطوير الشامل لخطتهم البرامجية على مستوى الشكل والمضمون، بما يتواكب مع التطور الذي تشهده صناعة الإعلام في مصر.

وأعرب المنتج خالد غنيمي رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بإنتاج مثل هذه النوعية من البرامج التوعوية الخدمية، التي يحتاجها المشاهد بشرط الجودة في صناعة محتوى جديد من نوعه عبر الشاشات التليفزيونية، وأنه يقدم هذا البرنامج الأول مرة عبر شاشة النهار الفضائية، كما أنه لأول مرة يقدم في مصر والوطن العربي.

 

وقال المتحدث الإعلامي باسم شركة Gmedia خالد الغنيمي أنه وقع اختيارهم على هذا النوعية من البرامج الطبية الخدمية التوعوية لأنها لم تقدم من قبل في مصر والوطن العربي.

 

يتضمن شكل البرنامج فقرتين مع اثنين من الأطباء يتحدثان عن موضوعات متجددة يهتم بها المشاهد، بالإضافة إلى وجود جمهور داخل الاستديو الخاص بتصوير البرنامج، وتقديم مسابقات مختلفة للجمهور من الحضور أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبرنامج وتقوم الاستاذة نوران عطالله بالاشراف العام علي البرنامج نظرا لخبرتها الكبيره في هذه النوعيه من البرامج والمجال الاعلامي .

يذكر أن شركة " Gmedia خالد الغنيمي للإنتاج الإعلامي أسسها المنتج خالد غنيمي، التي أنتجت خلال سنوات عدد كبير من البرامج لمختلف القنوات المصرية، منها برنامج "هالة مصرية" للفنانة هالة فاخر، وبرنامج "في إيد أمينة" تقديم الإعلامية أمينة شلباية، وبرنامج "مسا الورد" تقديم الفنانة مادلين طبر، وتقدم الآن عدد من البرامج منها "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفي، وبرنامج "ليالي تن" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، وبرنامج "ست الكل" الذي تقدمه الفنانة "سلوى عثمان"، كما أن الشركة تعمل على تقديم عدد من البرامج الأخرى قريبًا منها برنامج "ولسه" الذي سيقدمه الإعلامي الرياضي وخبير التغذية ومدرب النجوم الشهير كابتن نور خطاب.

Doctors قنوات النهار مصر الوطن العربي دكتورز

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