روبوت يساعدك فى دفع فواتير الكهرباء وتقديم الشكاوى الكترونيا

خدمة جديدة أطلقتها وزارة الكهرباء عبر منصتها الإلكترونية الموحدة

دفع فواتير الكهرباء والابلاغ عن شكوى أو عطل بدون الاتصال علي رقم الشكاوي 121

البرنامج يجيب علي التساؤلات ويتم الاجابة عليها تلقائيا دون التحدث مع خدمة العملاء

تقدم منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة 17 خدمة للكهرباء عن طريق الإنترنت، بدلا من التعامل المباشر مع الجمهور

التقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية والعدادات الذكية للمباني المرخصة، وتوصيل التيارات للمباني الاستثمارية والسكنية

وتوصيل تيار مؤقت، وطلب فحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف، وتغيير اسم صاحب العداد





أهلا أنا نور المساعد الذكي كيف يمكنني مساعدتك؟.. خدمة جديدة أطلقتها الكهرباء عبر منصتها الإلكترونية الموحدة التى أطلقتها منذ عام لتقديم 17 خدمة للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب لشركات التوزيع لمنع التكدس تطبيقا لاستراتيجة الدولة بتقديم الخدمات الكترونيا .

وفعلت الشركة تلك الخدمة الجديدة تحت اسم "نور المساعد الذكي" .وبالدخول على منصة الكهرباء عبر الرابط

https://eservices.eehc.gov.eg

نجد تلك الخدمة موجودة يسار أسفل المنصة ، عبارة عن أيقونة علي شكل "روبوت " عند الضغط عليه تظهر رسالة مكتوب فيها "أهلا أنا نور المساعد الذكي , كيف يمكنني مساعدتك؟" ثم يطلب من المستخدم الضغط علي كلمة الخدمات لعرض الخدمات المتاحة من خلال تلك الخدمة.

وأوضح مصدر بالكهرباء انه يمكن من خلال تلك الخدمة دفع فواتير الكهرباء بسرعة و لأي شركة من الشركات ببساطة ، كما أن البرنامج يتيح الابلاغ عن شكوى أو عطل بدون الاتصال علي رقم الشكاوي 121، موضحا أن البرنامج يجيب علي التساؤلات ويتم الاجابة عليها تلقائيا دون التحدث مع أحد كما يمكن الاستفسار عن الخدمات المتاحة وتقديم شكوي في حالة أن هناك اي مشكلة تعرضت لها أثناء تعاملك مع المنصة بشكل عام وسيتم التواصل معك بشكل سريع الدعم الفني.



ومن ناحية أخرى لفت المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ستقوم قريبا بتفعيل خدمة تسجيل قراءة استهلاك الكهرباء الشهري بالعدادات عبر موقعها الرسمي.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، أعلنت منذ ما يقرب من عام عن إطلاق منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء"، والذي أعلن عنه في الأول من يوليو الماضي ، لتقديم خدماتها للمواطنين بما يتواكب مع خطة الحكومة الرقمية، لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدم منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة 17 خدمة للكهرباء عن طريق الإنترنت، بدلا من التعامل المباشر مع الجمهور، خاصة وقد اتى انطلاقها متزامنا مع انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا الذي تطلب التباعد الاجتماعي.

وبالدخول على الرابط الخاص بـ منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة

تظهر 17 خانة من المفترض أن تقدم خدماتها، كالتقديم للعدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية والعدادات الذكية للمباني المرخصة، وتوصيل التيارات للمباني الاستثمارية والسكنية، وتوصيل تيار مؤقت، وطلب فحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف، وتغيير اسم صاحب العداد، وغيرها





وبعد ما يقرب من العام فعلت المنصة 6 خدمات منها خدمة طلب تحويل حساب استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة الي تركيب عداد كودي، و حصول المشترك علي شهادة بيانات تفيد أنه متعاقد مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها، و خدمة الإبلاغ عن الأعطال والشكاوي،

كذلك تقدم المنصة أيضاً خدمة طلب توصيل تيار مؤقت أو تعديل توصيلة العداد وطلب لجدولة المديونيات على أقساط شهرية كما تم تفعيل خدمة توصيل التيار الكهربي للمباني السكنية والمنشأت الاستثمارية.

خدمات منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة



يذكر أن منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة تقدم 17 خدمة آخري عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بجانب دفع الفاتورة الشهرية، و تسجيل قراءة عداد الكهرباء بجانب تقديم طلب لتركيب العدادات القانونية وخدمة تركيب عداد كهرباء بدل تالف وخدمة تغيير اسم صاحب العداد بالإضافة الي خدمة الحصول علي شهادة بيانات خاصة بالاستهلاك ، كذلك إتاحة تغيير اسم صاحب العداد أو تركيب عداد كهرباء بدل فاقد أو عداد بدل تالف أو استبدال عداد بقدرة أكبر أو طلب رفع العداد أو طلب فحص العداد.

وأغلقت أول أمس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخدمة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية ، بعد منح 8 فرص على مدى أكثر من عام وذلك لتمكين جميع المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

جدير بالذكر أن منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة تلقت ما يذيد عن مليون ونصف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاك الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,2 مليون وحدة.



