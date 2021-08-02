أولمبياد طوكيو.. إيناس خورشيد تخسر في دور الـ16 لمنافسات المصارعة الرومانية

خسرت إيناس خورشيد، لاعبة منتخب مصر للمصارعة، في افتتاح مشوارها بمنافسات وزن 68 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفازت لاعبة منتخب المانيا انا كارمن علي ايناس خورشيد في دور ثمن النهائي بنتيجة 7-0 لتمنع بطلة مصر من الصعود الي دور ربع النهائي.

وشهدت منافسات اليوم الأول للمصارعة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 توديع الثلاثي عبد اللطيف منيع وسمر حمزة وهيثم فهمي المنافسات من دور الـ16.

ولم ينجح أي من الثلاثي التأهل إلى ربع النهائي في المنافسات، كما خسروا فرصة اللعب على الترضية والميدالية البرونزية بعد خسارة منافسيهم في الأدوار المتقدمة.

وفاز لاعب منتخب روسيا سيرجي سيمينوف صاحب برونزية ريو دي جانيرو 2016 وبطل العالم في 2018 على عبد اللطيف منيع في دور ثمن النهائي لوزن 130 كجم مصارعة رومانية بنتيجة 3-1 ليفشل منيع في التأهل لدور ربع النهائي.

ثم خسر لاعب روسيا في ربع النهائي من لاعب جورجيا ياكوبي كايايا بنتيجة 3-1، ليودع منيع المنافسات رسميا ويفقد منيع فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على البرونزية.

بينما خسرت سمر حمزة من لاعبة منتخب روسيا ناتاليا فوروبيفا صاحبة ذهبية لندن 2012 وفضية ريو دي جانيرو 2016 في ثمن النهائي لوزن 76 كجم مصارعة حرة بنتيجة 16-12 لتمنع بطلة مصر من الصعود إلى الدور ربع النهائي.

ثم خسرت لاعبة روسيا في المواجهة التالية بربع النهائي من لاعبة قيرغستان أيبيري ميديت كيزي بعدم التكافؤ 12-0، لتودع سمر حمزة المنافسات رسميا وتفقد فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية.

كما خسر هيثم فهمي من لاعب منتخب روسيا سيرجي إيملين بطل العالم 2016 ووصيف بطولة العالم في 2019 في الدور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية بنتيجة 7-6 ليمنعه من التأهل للدور ربع النهائي.

ثم خسر لاعب روسيا في ربع النهائي من لاعب كوبا أورتا سانشيز بنتيجة 4-3، ليودع هثم فهمي المنافسات رسميا ويفقد فرصة دخول دور الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك فى التتويج بميداليتين برونزيتين فى أولمبياد طوكيو2020 ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة فى لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية فى الأولمبياد.