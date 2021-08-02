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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أول بث مباشر.. تصريحات مثيرة لـ محمد هنيدى .. تفاصيل

محمد هنيدى
محمد هنيدى

قدم الفنان محمد هنيدى بثا مباشرا مع متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو الأول له وكشف فيه العديد من التفاصيل والتصريحات المثيرة. 

 

وروى محمد هنيدى تفاصيل تعرضه للضرب من جانب والده بسبب عمه الذى كان يحرجه بسؤاله عن جدول الضرب وفى إحدى المرات سأله عن جدول 9 فأصيب بحالة من الصمت وهو ما دفع والده لضربه. 

 

وكشف محمد هنيدى عن انضمام ابنه لأحد الأندية المصرية لأنه يهوى كرة القدم ويرغب فى أن يحترفها. 

ورفض محمد هنيدى أن يتحدث عن فيلمه الجديد الإنس والنمس المقرر عرضه فى 4 أغسطس الحالى مؤكدا أن العمل مختلف ويقدم دور الإنس فى العمل. 

 

وقال محمد هنيدى أن فكرة ممارسته كرة القدم اصبحت من صعبة خلال الفترة الحالية وعلق ساخرا : أفضل انى ملعبش عشان كرستيانو رونالدو ياخد فرصته. 

 

وكشف عن أحرف لاعب فى الزمالك مؤكدا أنه شيكابالا الذي يعد من أمهر اللاعبين الذين يتمتعون بموهبة كبيرة. 

 

وأوضح محمد هنيدى عن سر عدم مشاركته فى الاعلانات قائلا: كنت أرفض الاعلان بسبب أعمالى السينمائية والدرامية ولكن فى الفترة الأخيرة وجدته إحدى الابداعات الفنية حيث يعد فيلم مصغ. 

 

الإنس والنمس 

وتحدث الفنان محمد هندي، عن فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، قائلا: اتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، متابعا: الفيلم يضم عدد من النجوم وهو إخراج شريف عرفة.
 

وأضاف “محمد هنيدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” :"أنا متوتر وقلقان جدا ولكنه قلق صحي إن شاء الله، ومنتظر رد فعل الجمهور"، متابعا:" بنفضل نعمل حساب طول ما أحنا شغالين للجمهور، ولما بيدينا ثقته وحبه يبقى لازم نتعب في الشغل عشان يتبسط".

 

وأكد أن الفيلم سيكون إضافة كبيرة فهو يضم كوكبة من الفنانين والمبدعين، موضحا: الفيلم من إخراج شريف عرفة يعني أكيد هيبقى كويس". 

 

وكشف عن أنه يقوم بتصوير فيلم جديد مع الفنانة “منى زكي”.

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بـ بث مباشر.. محمد هنيدي يرد على استفسارات متابعيه بشأن فيلم الإنس والنمس

وروَّج الفنان محمد هنيدي، لفيلمه، الإنس والنمس، المقرر طرحه في دور العرض، يوم 4 أغسطس المقبل.

 

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

 

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يثمل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

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