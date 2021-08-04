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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020..فيديو

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، إن جميع الفرق الرياضية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 علي اعلي مستوي وهذا ظهر في العديد من نتائج المباريات ومنها نتائج مباراة  الهند بول .

 

وأضاف حطب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي ام سي " المذاع علي قناه " دي ام سي " ، أن فريق الهند بول يحقق اهداف اكثر كل مباراة عن التي قبلها مؤكدا ان فريق الهند بول في تصاعد والمباراة مع فرنسا ستكون افضل من المباراة التي تم لعبها من المانيا .

 

وأوضح حطب ، أن الاعبين المشاركين في مباريات الفروسية تأهلوا وسط ابطال العالم ، وغدا سيشاركون في المبارة النهائية لاختيار افضل 3 لاعب  علي مستوي العالم .

 

اقرا ايضا : اللجنة الأولمبية ترد على الانتقادات الموجهة للفرق المصرية الموجودة في طوكيو

 

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن منتخب مصر لكرة اليد تفوق اليوم على المنتخب الألماني.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أنه يتوقع أن يحصل منتخب اليد على ميدالية من البطولة، وأكد أن اللقاء المقبل أمام فرنسا.


ورد على الانتقادات الموجه لـ الفرق المصرية المشاركة فى طوكيو، وقال إن الجميع قام بدوره، وأن التوفيق لم يحالف بعض اللاعبين.


ولفت إلى أن مصر موجودة فى أكثر من لعبة، وأن معظم الفرق العربية و الخليجية غادرت.


بعد تأهل رجال اليد..اللجنة الأولمبية: لدينا أكثر من فرصة لتحقيق ميداليات
 

قال شريف العريان أمين عام اللجنة الاولمبية، إن نتائج البعثة المصرية إيجابية في أولمبياد طوكيو اليوم على رأسها تأهل منتخب مصر لكرة اليد  لنصف نهائى اولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف  شريف العريان  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن  لدينا فرص لتحقيق ميداليات أولمبية في المصارعة ".

وتابع شريف العريان :"  لو حققنا ميدالية أولمبية في كرة اليد  سيوف يعتبر أول منتخب لعبة جماعية يحقق ميدالية اولمبية، ولاعبي منتخب كرة اليد أبطال ورجال، ولدينا فرص لحصد  ميداليات أولمبية في كرة اليد والفروسية والمصارعة والكاراتيه ".

 

مشاركة البعثة المصرية في اولمبياد طوكيو

أقيمت اليوم الثلاثاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تجرى فعالياتها في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس.

 

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

كرة اليد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي، عقب الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 31/26، ليصبح الفراعنة أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لهذا الدور في الأولمبياد.

الغطس
تأهل مهاب مهيمن إلى الدور النهائي في منافسات 3 متر سلم متحرك بعد إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 405,85 نقطة.

وفي الدور النهائي فقد مهاب في الحصول على ميدالية، عقب إحتلاله المركز ال 11 بإجمالي 393,15 نقطة.

المصارعة

تأهل محمد مصطفى إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 87 كجم، عقب الفوز على بطل بيلاروسيا بنتيجة 9/1، وفي دور ال 8 فاز على بطل كوبا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل المجر بنتيجة 9/2 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.

تأهل محمد إبراهيم كيشو إلى الدور ربع النهائي في منافسات المصارعة الرومانية وزن 67 كجم، عقب الفوز على بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7/6، وفي دور ال 8 فاز على بطل أرمينيا ليتأهل لنصف النهائي، قبل أن يخسر أمام بطل أوكرانيا بنتيجة 7/6 وينافس على الميدالية البرونزية غداً.

ألعاب القوى

تأهل مصطفى عمرو إلى نهائي منافسات رمي الجلة، محققاً مسافة قدرها 21,23 متر، وينافس على ميدالية أولمبية يوم الخميس المقبل.

ودع محمد حمزة أولمبياد طوكيو 2020 فى منافسات دفعالجلة بالعاب القوى وذلك بعد ان جاء فى المركز الثانى عشر ضمن المجموعة الثانية برقم19,82متر.

الفروسية

الثنائي نائل نصار ومحمد زيادة يتأهلان إلى نهائي الفروسية فردي رجال، بعد التأهل ضمن أول 30 فارس إلى الدور النهائي، وينافسان على ميدالية أولمبية غداً في الثانية عشر ظهراً.

 

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