عالم موازي.. الأغنية الرئيسية لألبوم عبد المجيد عبدالله تتصدر باقي الأغاني

تصدرت أغنية عالم موازي - الأغنية الرئيسية من ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله الجديد - قائمة أغاني الألبوم الـ22، إذ حققت الأغنية مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد يوم واحد من طرحها، لتعتلي أغاني الألبوم.

الألبوم يحمل اسم "عالم موازي" ويتم الترويج له بتقديم مقاطع عدة من أغاني ألبومه الجديد عبر منصات روتانا، لمس الجمهور فيها الجهد المبذول في ألبوم "عالم موازي" على الصعيد الغنائي والموسيقي والإنتاجي.

ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار البوم غنائي.

عبد المجيد عبد الله

يقول عبد المجيد عبد الله احتفاء بإطلاق ألبومه :"بعد أشهر وأشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات اضع اليوم البومي "عالم موازي" بين ايديكم وفي أسماعكم، متمنيا أن يحظى على الإعجاب والتقدير.

ويضيف «لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الأجود غنائيا وموسيقيا لجمهوري وما توفيقي إلا بالله، كنت قد وعدت أن يتم إطلاق ألبومي "عالم موازي" في عيد الأضحى، وجهزت كل شيء لهذا، كما أنجزت صور غلاف الألبوم وعرضتها لكم كي أطمئنكم أن ألبومي على وشك الصدور، لكن للأسف الوقت لم يسعفني حينها، خاصة في مسألة الماسترنغ الذي انتهى قبل يومين، لكن الآن كل شيء أصبح جاهزا، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب أخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات البومي "عالم موازي".

وتابع: «وحتى يحين ذلك الوقت أشكر جميع المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوني انجاز الالبوم، واوجه التحية للبطلين الذين أشرفا على الألبوم.. الموزع الموسيقي عصام الشرايطي والملحن ياسر بو علي. كذلك اشكر شركتي روتانا للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي اخي سالم الهندي الذي تربطني به صداقة و"عشرة عمر " على كل ما قدموه ويقدمونه لي طيلة سنواتي معهم ، وكل المحبة لجمهوري الذي دوما يتابعني ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد لي، ولا انسى شكر اهل الاعلام الذين هم شركاء نجاح في رحلتي الفنية والمتابعين لي ولحساباتي في السوشيال ميديا.. واعذروني إن كان هناك قصور».

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان».