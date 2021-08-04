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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريض بـ الهيموفيليا: لا يوجد شفاء تام.. وتأخر العلاج يؤدي لمشكلات بالمفاصل..فيديو

الهيموفيليا
الهيموفيليا

قال محمد ابو حجر، أحد قدامى مرضى الهيموفيليا، إنه تم اكتشاف إصابتي بالمرض في سن مبكرة، مؤكدا أنه خلال “عملية الطهارة” لم تتوقف الدماء، وتم عمل الفحوصات والتحاليل واكتشاف إصابتي بالمرض.

 

وأضاف أبو حجر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي”، أنه حتى الان لم يتم شفائي بالكامل، مشيرا إلى أنه يجب أن اتناول العلاج في حالات النزيف.

 

وتابع  أحد قدامى مرضى الهيموفيليا، أن العلاج يتم تحديده على حسب وزن المريض ، معلقا “أنا أحصل على علاج يصل تكلفته إلى 4 آلاف جنيه، ويصل إلى 8 آلاف في بعض الحالات”.
 

الهيموفيليا هو عادة اضطراب نزيف وراثي لا يتجلط فيه الدم بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نزيف تلقائي وكذلك نزيف بعد الإصابات أو الجراحة. 

ويحتوي الدم على العديد من البروتينات التي تسمى عوامل التخثر التي يمكن أن تساعد في وقف النزيف، والأشخاص المصابون بالهيموفيليا لديهم مستويات منخفضة من العامل الثامن (8) أو العامل التاسع (9)، يتم تحديد شدة الهيموفيليا التي يعاني منها الشخص من خلال كمية العامل في الدم، كلما قلت كمية العامل ، زادت احتمالية حدوث النزيف الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ومن ابرز أعراض الإصابة بـ الهيموفيليا

العلامات والأعراض
تشمل العلامات الشائعة للهيموفيليا ما يلي:

نزيف في المفاصل، هذا يمكن أن يسبب تورم وألم أو ضيق في المفاصل، غالبًا ما تصيب الركبتين والمرفقين والكاحلين.
نزيف في الجلد (كدمات) أو العضلات والأنسجة الرخوة يسبب تراكم الدم في المنطقة (يسمى ورم دموي).
نزيف الفم واللثة والنزيف الذي يصعب إيقافه بعد فقدان السن.
النزيف بعد أخذ الحقن ، مثل التطعيمات.
نزيف في رأس الرضيع بعد ولادة صعبة.
دم في البول أو البراز.
نزيف أنفي متكرر ويصعب إيقافه.

 

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