طارق عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده.. الصديق المقرب للراحل خالد صالح

يصادف اليوم الأربعاء 4 أغسطس، عيد ميلاد الفنان طارق عبد العزيز، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1968 وقد أكمل اليوم عامه الـ53.

ويعد طارق عبد العزيز هو الصديق الأقرب للراحل خالد صالح كما تجمعه علاقة صداقة بعدد من النجوم منهم محمد هنيدي.

شارك طارق عبد العزيز في بطولة عدد من الأفلام منها أصحاب ولا بزنس وفيلم ثقافي ودكان شحاتة وهمام في امستردام و فبراير الأسود.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك في بطولتها رحيم وأستاذ ورئيس قسم وفرعون و نونة المأذونة.



آخر أعمال طارق عبد العزيز

شارك الفنان طارق عبد العزيز، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل فارس بلا جواز للفنان مصطفى قمر، الذي تم عرضه عبر قناة صدى البلد الفضائية.

قصة فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الذي يرفض الزواج، إلا أنه يتورط في شرط بوصية جده يلزمه الزواج قبل 60 يومًا، مقابل الحصول على الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه.

يوافق «فارس» على شرط جده، حتى يسدد الديون على الفندق، والتي تهدده بالحبس، ويساعده في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب»، إلا أنهم يفشلون في كل مرة لأسباب مختلفة، وتدور أحداث مسلسل «فارس بلا جواز» في إطار كوميدي متصل منفصل.

أبطال فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، وضيوف شرف منهم سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

تصريح طارق عبد العزيز عن المسلسل

وكشف الفنان طارق عبد العزيز عن سعادته بتجربة مسلسل فارس بلا جواز والذى يعرض حاليا على قناة صدى البلد حيث حقق العمل نجاحا كبيرا.

وقال طارق عبد العزيز فى تصريح لـ “صدى البلد” : أن مسلسل فارس بلا جواز أتاح لي فرصة العمل مجددا مع الفنان مصطفى قمر وذلك بعد غياب لسنوات طويلة من اخر عمل جمع بيننا وهو فيلم "أصحاب ولا بزنس".

وأوضح طارق عبد العزيز : أن العمل مع مصطفى قمر ممتع للغاية وسعدت كثيرا بلقائه مرة أخرى حيث تذكرنا سويا كواليس واحداث الفيلم الذى جمع بيننا منذ سنوات.

وأشار طارق عبد العزيز الى ان المؤلف فداء الشندويلي يمتلك مقومات كبيرة واستطاع أن يقدم لنا عملا فينا مليئ بالمواقف الكوميدية ومن خلال قصة مختلفة عن السائد.