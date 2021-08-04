شمسية و4 كراسي.. تفاصيل أزمة حمو بيكا بسبب مسرحية أشرف عبد الباقي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة بعد مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا في مسرحية “شمسية و4 كراسي”، للفنان أشرف عبد الباقي، ونرصد فيما يلي تطورات الأزمة وتوابعها.

ظهور حمو بيكا

البداية جاءت حينما، كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا ، كضيف شرف في مسرحيته الجديدة “ شمسية و 4 كراسي” التي سيبدأ عرضها يوم الخميس المقبل .

ونشر أشرف عبد الباقي بوستر دعائي منفرد للمسرحية وعليه صورة حمو بيكا ، وهو ما جعل الردود متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض .

علق نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على خبر مشاركة حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي" مع النجم أشرف عبد الباقي.

وقال أشرف زكي لصدى البلد: "حمو بيكا هيطلع يعني بس في المسرحية.. الأمر لا يخص نقابة المهن التمثيلية بل أصبح في يد نقابة المهن الموسيقية".

رد نقابة الموسيقيين

أما نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر فكان ردها هو الآخر على غرار كلمة “ مالناش دعوة ” ، فقد أكدوا أن حمو بيكا ليس عضوًا فى نقابة الموسيقيين، وبالتالى الأمر لا يخصهم.

هجوم عمر خورشيد

الفنان عمرو خورشيد علق على مشاركة المطرب حمو بيكا في مسرحية الفنان أشرف عبد الباقي “شمسية وأربع كراسي”.

وكتب عمر خورشيد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " هو انا مش متأكد من صحة البوستر بس لو دا حقيقي فيجب على د أشرف زكي أن يتدخل في إيقاف المهزلة الفنية دي و فورا دا لا عضو مهن غنائية ولا تمثيلية ولا سينمائية بأي وجه حق يكون في عرض مسرحي؟

وتابع : “ ويجب الجلوس مع الأستاذ أشرف عبد الباقي والحوار معه بخصوص هذا الشأن لعدم تكرار مهزلة كهذه ثانيا ”.

علم “صدى البلد”، تفاصيل الشخصية التى يقدمها مطرب المهرجانات حمو بيكا فى مسرحية “شمسية و4 كراسى” والتى يقوم بإخراجها الفنان أشرف عبد الباقى والتي من المقرر عرضها فى 5 أغسطس الحالى.

ويظهر حمو بيكا فى المسرحية بشخصيته الحقيقية كمطرب المهرجانات حمو بيكا وليس هناك دورا مكتوب له خصيصا فى العرض المسرحي.

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن تفاصيل مشاركة مطرب المهرجانات حمو بيكا فى مسرحية “شمسية وأربع كراسى” والتى من المقرر ان تعرض فى 5 اغسطس الحالى.

وقال أشرف عبد الباقى فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” إن حمو بيكا يظهر بشخصه فى المسرحية وهو مجرد افيه نستعين به فى المسرحية حيث يظهر فيها حمو بيكا بشخصية الشاب الذى أحدث ازمات فى الساحل وقرر الهروب للمسرح وهذه تفاصيل ظهوره فى العرض المسرحى.

وأضاف أشرف عبد الباقى، أن كل ما يتردد بشان ظهور حمو بيكا كمطرب أو كممثل امر عار تماما من الصحة، لذلك فان نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن الموسيقية كان رد فعلهما واقعى للغاية لانه مجرد افيه فى العمل يظهر فى العرض مرة واحدة وليس بالضرورى ان نستعين به فى أكثر من عرض مسرحى.

دافع الفنان محمود عامر، عن ظهور مغني المهرجانات حمو بيكا في مسرحية “شمسية و4 كراسي” وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب "عامر":" عاجل وتوضيحا لموقف حمو بيكا إلى الزملاء الفنانين والإعلاميين بعد أن اشتعلت نار الغضب في قلوب العديد من الزملاء والزميلات فى الفن والإعلام وخلافه بخصوص وجود حمو بيكا فى مسرحيه شمسية واربع كراسى".. سارعت بالاتصال الشخصى بالعزيز والصديق اشرف عبد الباقي بشأن وجود حمو بيكا فى العرض فقال لى بالحرف الواحد".

وتابع:" هو لابيمثل ولابيغنى .. ده افيه لايتعدى دقيقه على خشبه المسرح.. قلتله ازاى ..قالى هو داخل حمو بيكا نفسه هو عامل خناقه فى مارينا خمسه وبيجرى يهرب للمسرح فابيدخل المسرح يستخبى من الناس فى الخناقه ..اول مابيدخل بيلاقى جمهور فقال فرصه أغنى قبل ما يقول اه".

وأضاف:"بيدخل اشرف يقوله الاستاذ هانى شاكر بره فايخرج يجرى، يعنى كل الحكايه افيه لحمو بيكا نفسه ...يعنى فعلا لاتمثيل ولاغنا وهو ضيف المسرح اليوم ممكن يوم تانى مايبقاش موجود.

وأختتم":ملحوظه مهمه اشرف عبد الباقي أنشأ مسرح فى الساحل الشمالى الخالى من الترفيه .فى ظل كساد المسرح. .ملحوظه 2 لم تعرض المسرحيه حتى الآن وستفتح غدا هذا هو التوضيح عشان الناس تهدى وربنا يصلح حال الفن والمسرح".