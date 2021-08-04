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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق هاتف مطور آخر من سلسلة Galaxy

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A52 5G

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتف ذكي جديد تحت اسم Galaxy A52s، والذي سيعمل بتقنية الجيل الخامس 5G، كإصدار مطور لسابقه الذي أطلقته الشركة العملاقة الكورية الجنوبية في شهر مارس الماضي، بعنوان Galaxy A52 5G.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات مواصفات وسعر هاتف Galaxy A52s، المرتقب من سامسونج، حيث سيتم تشغيل الجهاز المطور القادم بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G.

 

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سعر هاتف سامسونج Galaxy A52s

ووفقا لقائمة مسربة مزعومة من بائع تجزئة أوروبي لم يذكر اسمه، سينطلق هاتف Galaxy A52s مقابل سعر حوالى 515 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري)، للإصدار ذو ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة  8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.


وأما عن باقية مواصفات وألوان إصدار سامسونج الجديد، سيعمل هاتف Galaxy A52s، بواسطة نظام التشغيل أندرويد 11، كما سيتوفر في أربعة خيارات لونية هي الأبيض والأسود والأخضر النعناعي والبنفسجي الفاتح.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A52s، بشاشة من نوع S-AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+، كما ستدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وتحتوي على نوتش مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل للتصوير السيلفي.

وعلى ظهر الجهاز، سيحمل هاتف سامسونج A52s 5G إعداد رباعي للكاميرا الخلفية، الرئيسية منها ستأتي بدقة 64 ميجابكسل، تدعم مثبت الصور البصري  OIS، ومتصلة بكاميرا فائقة السرعة بدقة 12 ميجابكسل، مع مستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

وسيمتاز هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G، بقارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، إلى جانب فتحة بطاقة microSD، ومكبرات صوت ستريو، بالإضافة إلى دعم معيار IP67 لمقاومة الماء والغبار.

Samsung Galaxy A52s Price Leaked Before Launch, Is This Phone Cheap or Expensive and Features? - PressWire18
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