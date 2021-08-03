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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ5 كاميرات.. تسريبات تكشف مفاجآت عن كاميرا هواتف سامسونج Galaxy S22

تسريبات تكشف مفاجآت
تسريبات تكشف مفاجآت عن كاميرا هواتف سامسونج Galaxy S22

تعتزم شركة سامسونج الكورية إحداث ثورة في عالم كاميرات الهواتف الذكية من خلال كاميرات هواتفها الرائدة Galaxy S22 والتي ستصدر فى بداية العام القادم 2022 ، حيث ستصدر الهواتف مع كاميرات فائقة الدقة. 


وبحسب موقع PhoneArena فإن كاميرا هواتف Galaxy S22 ستصدر بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل مع مستشعر جديد من نوع RGBW بدقة 50 ميجا بيك، حيث ستكون سامسونج هي الشركة الأولى التي تطلق كاميرا بهذه الدقة. 

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وستتعاون شركة سامسونج مع شركة البصريات اليابانية أوليمبوس في تصنيع كاميرا هواتف Galaxy S22 والتي ستحتفظ بمستشعر 108 ميجابكسل، حيث ستكون الهواتف خماسية الكاميرات.

 
مواصفات هواتف سامسونج Galaxy S22


من المقر أن يأتي هاتف Galaxy S22 بشاشة قياس 6.1 بوصة أما هاتف + Galaxy S22 سيأتي بشاشة 6.6 بوصة أما هاتف Galaxy S22 Ultra فسيأتي بشاشة 6.8 بوصة. 


وسيحتوى هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج على شاشة من نوع Dynamic AMOLED، وبدقة   2400× 1080 بكسل، بمعدل تحديث عالٍ قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

 
أما بالنسبة لجودة  شاشات هاتف Galaxy S22 Ultra من سامسونج فستكون+ WQHD مع تصوير الفيديو والصور بدقة  8K وهي معدلات غير موجودة حاليا في الهواتف الذكية.


وسيحصل هاتف Galaxy S22 Ultra على أفضل معالج من شركة سامسونج والذي سيقدم أداء كبيرا حيث سيكون أول معالج يتم استخدامه في الهواتف، حيث سيتفوق علي Exynos 2100.

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