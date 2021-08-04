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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها علاج مشاكل البشرة الدهنية.. اكتشفي فوائد الزعفران للبشرة

الزعفران
الزعفران

يمتلك الزعفران عدد كبير جدا من العناصر الطبيعية المفيدة لصحة البشرة والجسم ايضا ولكن مع الاسف لا تعرف كثير من النساء هذه المعلومة وبالتالي لا تستخدم هذه العشبة إلا فى أضيق الحدود ولا يستعان بها في إعداد الوصفات الطبيعية.

 

و ما لا تعلمه الكثير من السيدات أن الزعفران قادر على علاج معظم مشاكل البشرة والوقاية منها بشرط ان يتم شراءه من مكان موثوق ويخزن بطريقة جيدة بعيدا عن الشمس والماء.

 

ويمكن استخدام الزعفران في وصفات طبيعية عديدة للبشرة مثل الزعفران والكركم والزعفران والزبادي.

شاى الزعفران يحميك من أمراض منتشرة فى العصر الحالى

قولي وداعا للبشرة الدهنية باستخدام هذه الحيل في الصيف

 

ونعرض لكم أبرز  فوائد الزعفران للبشرة وفقا لما جاء في موقع" boldsky " :

  • يقضي الزعفران على خلايا الجلد الميتة بسهولة مما يجدد حيوية البشرة ويزيد جمالها
  •  
  • يعمل الزعفران على علاج مشاكل البشرة الدهنية المتنوعة مثل حبوب الشباب الشباب والبثور والمسام الواسعة لأنه يقلل دهون البشرة ويطهرها من المواد الضارة.
  • يحافظ الزعفران على ترطيب البشرة مما يحميها من ظهور التجاعيد والخطوط التعبيرية ويعزز وشبابها.
  • يعمل الزعفران على منح البشرة المظهر المشرق المفعم بالحيوية والنضارة.
  • يمكن استخدامه في صنع العديد من وصفات البشرة
الزعفران البشرة فوائد الزعفران وصفات طبيعية التجاعيد البشرة الدهنية

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