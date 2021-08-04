12 أغسطس .. حفل غنائي يجمع أنغام ووائل جسار

يحيى كل من النجمين أنغام ووائل جسار حفلا غنائيا بـ السعودية ضمن حفلات موسم الشرقية ،وتطرح التذاكر بدءا من غدٍ.

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتبت الفنانة أنغام على الصورة، تعليقا قالت فيه “رجعني لحضنك رجعني، ودي آخر مرة تودعني، أوعدني محدش ينسى التاني”.

وكانت أحدث أغنية “برضه بتوحشني” لـ أنغام ووائل كفوري، حققت نجاحا كبيرا، حيث كسرت حاجز الـ 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة؛ بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع “يوتيوب”.



بينما أعلنت الفنانة أنغام تأجيل حفلها الذي كان مقررا إقامته في مسرح المنارة 30 يوليو الجاري، إلى 27 أغسطس وذلك وفق ما أعلنته على حسابها بتطبيق انستجرام.

ونشر الحساب الرسمي لـ أنغام خبر التأجيل دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، معلقا على بوستر الحفل:" تم تأجيل حفل أنغام على مسرح المنارة إلى يوم ٢٧ أغسطس".

أطلق الفنان وائل كفوري أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتي حققت ما يقرب من من 6 ملايين مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.

"البنت القوية" غناء وائل كفورى ومن ألحان وكلمات سليم عسّاف، وهذا التعاون يعّد الأوّل بين الطرفين، وتوزيع عمر صباغ.