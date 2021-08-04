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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة لـ شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة جذابة أنيقة، ما حازت على إعجاب متابعيها.

شيرين عبد الوهاب تحذر من استغلال اسمها في حفل وهمي.. تفاصيل

بعد التسريبات الصوتية.. أزمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تنتهي بالبكاء

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أصدرت بيانا  تحذر فيه من استغلال اسمها للدعاية لإحدى المبادرات عن طريق الإعلان عن حفل غنائي لها.

وعبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة " تويتر"، نشرت شيرين عبد الوهاب نص البيان مصحوبا بالدعوة للحفل الوهمي وجاء فيه "بيان هام.. لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل الذي يستغل اسمها واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية".

شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا حول الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بعدما انتشر تسجيل صوتي لـ حسين حبيب -والد حسام- علي مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه عن خطة ابنه للزواج سرا على «شيرين».


وكان تسجيل صوتي لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه على خطة ابنه حسام حبيب للزواج سرا على الفنانة شيرين عبد الوهاب،  وذلك من أجل إنجاب أطفال .

 

كما اعترف  بحصول ابنه على أموالها، واستكمل أيضا أن ابنه يتحكم في كل حساباتها البنكية ويأخذ أموالا منها دون الرجوع إليها، مشيرا إلى أن شيرين  شخصية (ملولة) وتطلب منه الطلاق باستمرار.

وانتشر التسجيل الصوتي بشكل كبير على عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي أول رد لـ حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب قال إن ما أثير "كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي".

 

وعلقت النجمة شيرين عبد الوهاب على أزمة تسريبات والد زوجها  حسام حبيب، برد صوتي لها وذلك عبر حسابها الرسمي على " تويتر ".

وقالت شيرين عبد الوهاب :" عاوزة أطمن كل الناس اللي بتحبني ، مفيش خطر على حياتي .. اللي حصل محتاج أرد عليه ".

تابعت: "حسام جوزى اللي أنا معشراه إنسان من أنضف رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه".

 

أضافت: " فهو لا يستحق من الجميع  كمية القسوة دي لأنكوا لا تعرفوه جيدا ، الراجل اللي ربنا وضعه في طريقي في الوقت اللي كنت فيه متدمرة وفي حالة انكسار ، أعاد لي الثقة ، ربنا اللي باعتهولي وربنا مش بيعمل حاجة وحشة ".

اختتمت :" حسام بيحبنا أكثر من نفسه أنا وبناتي ،عندما تزوجني لم يستفد من ورائي بأي شئ، كما تحدثت عن حماتها وقالت "هي ست عظيمة وحسام رجل نقي وربنا أرسله لي".

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