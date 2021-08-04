الأهلي في مركزه المفضل.. ترتيب الدوري المصري

ننشر ترتيب الدوري المصري بعدما انتهت أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي "الأهلي.

سجل كهربا ومحمد شريف هدفي الأهلي، وقلص أحمد شريف الفارق لـ وادي دجلة وانتهت المباراة 2-1.

- ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 61 نقطة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

3- المصري في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

5- الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

6- سموحة في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7- إنبي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.



8- طلائع الجيش في المركز السابع برصيد 37 نقطة.

9- مصر المقاصة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.

10- الجونة في المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

11- الإسماعيلي في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

13- غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

14- المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

15- البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

16- نادي أسوان في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

18- الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة.

محمد شريف

انتهت أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بفوز الأحمر بعهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي "الأهلي.



الشوط الاول.. وترتيب جدول الدوري



مرر أحد لاعبي وادي دجلة كرة عرضية من الجبهة اليسرى للنادي الأهلي، واصطدمت في يد محمد هاني لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء.

أوقف حكم المباراة اللعب، وقرر العودة لخاصية الvar، لاحتساب ركلة جزاء ولكن قرر الحكم المختص اختساب الكرة تسلل من البداية.

شكل وادي دجلة خطورة على مرمى الأهلي أمثر من مرة، وذلك من خلال اسلوب جديد للعبة من الكرات الطويلة.

حاول الأهلي السيطرة على الموقف والدخول بشكل هجومي في المباراة، ولكن أحكم الفريق الدجلاوي صفوفه.

مرر علي معلول كرة طولية من الجبهة اليسرى ليتسلمها محمد شريف ببراعة شديدة، ويسددها على المرمى ولكن تخرج بعيد عن المرمى، ويحتسبها الحكم تسلل.

تعرض لاعب وادي دجلة للاصابة في العضلة الخلفية، وقرر المدير الفني تبديله بسبب رؤية طبيب الفريق بعدم استكمال المباراة.

وحل محمد جمال بديلاََ لمحمود مرعي الذي تعرض للاصابة، في أول تغيير اضطراري لوادي دجلة في الدقيقة 25.

أهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد للأهلي في الدقيقةز36 من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من محمد مجدي أفشة سددها شريف بطريقة غريبة أسكنها المدرجات.

ومن بعدها شكل الأهلي خطورة مرة أخرى على مرمى وادي دجلة، ومرر علي معلول كرة عرضية رائعة ولكن لم يتمكن شريف من استلامها ومرت بشكل غريب من فوق رؤوس اللاعبين.

الشوط الثاني..

سجل كهربا الهدف هدف الاهلي الأول في الدقيقة ٤٦ من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من حسين الشحات لمحمد شريف سددها وتألق عبد المنصف وارتدت الى كهربا فأسكنها الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقك 60 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من حسين الشخات لأفشة الذي مررها ببراعة لشريف ليسكنها شباك عبد المنصف.

ويعود حكم المباراة لخاصية ال var بسبب اعتراض لاعبي وادي دجلة، واحتسبه هدف لصالح الأهلي.

استطاع وادي دجلة أن يخترق دفاعات الأهلي في الدقيقة 69 وسدد أحمد شريف كرة زائعة على يسار علي لطفي سكنت الشباك، لتصبح النتيحة 2-1.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 61 ويتساوى الزمالك في النقاط، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز قبل الاخير.

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.