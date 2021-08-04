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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي|المارد الأحمر يتصدر الدوري.. تحديد موعد السوبر الإفريقي.. ومسحة طبية لبانون

الأهلي
الأهلي

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي :

الأهلي يفوز على وادي دجلة 2-1 ويتصدر جدول الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي "الأهلي.

الكاف يستقر على إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء في هذا الموعد

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” على تحديد يوم 24 سبتمبر المقبل، موعدًا لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي والرجاء المغربي.

 

بدر بانون يخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا

خضع المغربي بدر بانون، اليوم الأربعاء، لمسحة طبية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

 

الأهلي يمدد تعاقد علي معلول خلال أيام

كشف مصدر بالأهلي، أن هناك اتفاق مبدئي تم التوصل له مع النجم التونسي علي معلول، على تمديد تعاقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المقبل.

 

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

أعلن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وفاة عمه اليوم قبل ساعات من مواجهة الأهلى أمام وادى دجلة المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى الجولة الـ 27 من منافسات الدورى الممتاز .

 

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