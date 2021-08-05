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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد سجن النسا.. أحمد داود يجتمع مع نيللي كريم للمرة الثانية

أحمد داوود
أحمد داوود

يتعاون الثنائي أحمد داود ونيللي كريم، في مسلسل سيُعرض على منصة شاهد قريبًا، ويعتبر ذلك هو تعاونهما الثاني بعد النجاح الذي حققاه سويًا في مسلسل سجن النسا للمخرجة كاملة أبو ذكري، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل حول العمل.

 

ونشر داوود على حسابه الرسمي بأنستجرام، ستوريز لبوكيه ورد مُرسل له من قِبل شركة إنتاج المسلسل وهي Partner Pro لتهنئ أحمد داود على المسلسل وتتمنى إنجاز مسلسل قوي يعجب الجمهور، وفي ستوري أخرى كشفت عن بوكيه آخر من ستوديوهات mbc، والذي كشف عن تهنئة الستوديو لـداود بعد أول يوم تصوير من المسلسل، مع تمنياتهم بنجاح المسلسل.

 

وكان تقدم الفنان أحمد داوود، بالدعاء للمخرج الراحل محمد خان، في ذكرى رحيله، وشارك صورة تجمعه به من عرض آخر فيلم له "قبل زحمة الصيف"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

أحمد داوود في ذكرى رحيل المخرج محمد خان: كنت محظوظا بالعمل معه

أحمد داوود يمازح جمهوره بصورة من الأرشيف

وعلق أحمد داوود على الصورة: "في ذكرى رحيله، كنت محظوظ إني قدمت دور جمعة في آخر فيلم لمحمد خان، "قبل زحمة الصيف" الفيلم شارك في الدورة الـ12 بمهرجان دبي السينمائي الدولي، وهتلاقوه دلوقتي على Netflix".

وتابع: "الله يرحم المخرج الكبير أستاذ محمد خان، اسألكم الفاتحة والدعاء".

ولد محمد خان لأم مصرية وأب باكستاني، عشق السينما منذ صغره، بسبب نشأته بجوار دار سينما مكشوفة، وأتاحت له المشاهدة الدائمة من شرفة منزله.

وتناولت أعمال محمد خان، الواقع السياسي والاجتماعي المصري، ومن أبرز أعماله زوجة رجل مهم و أحلام هند وكاميليا وأيام السادات وضربة شمس الذي حصل علي جائزة من مهرجان الإسكندرية السينمائي في أولى دوراته عام 1979 وفتاة المصنع الذي حصد العديد من الجوائز العربية والدولية.

كان يحلم أن يكون مهندسا معماريا وسافر إلى لندن للدراسة بها، ولكن تعرف على شاب كندي، عن طريق الصدفة، وأقنعه بالذهاب معه لمعهد السينما في لندن، ليقرر ترك الهندسة والالتحاق بالمعهد، وبعد ذلك عاد للقاهرة وقدم عشرات الأفلام المميزة.

احمد داود نيللي كريم كاملة أبو ذكرى داوود الفنان أحمد داوود

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