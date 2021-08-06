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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. بدء التقديم للمدن الجامعية بحلوان إلكترونيا للطلاب القدامى للعام الجامعي 2021 - 2022

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد مدن جامعة حلوان، لاستقبال طلبات تسكين الطلاب الراغبين فى الإقامة فى المدينة الجامعية الخاصة بجامعة حلوان للعام الجامعي 2021 - 2022، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


وأعلنت إدارة المدن الجامعية، عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع الالكترونى للطلاب القدامى اعتبارا من السبت الموافق 7-8-2021 حتى الثلاثاء  17-8-2021.

أوضح  الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يتم  فتح باب التقديم  للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الدبلومات والمعاهد الفنية او ما يعادلها، ويتم تسجيل بيانات الطلاب من خلال الرابط التالى http://app2.helwan.edu.eg/modon

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جدير بالذكر انه تواصل جامعة حلوان تطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعه لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي المستشفيات الجامعية والتعليمية.


تأتي هذه الحملة وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة، حيث قام وفد طبي من الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعي بتطعيم عدد من الأساتذة والموظفين، تم تخصيص مقرات ثابتة للراغبين في تلقى التطعيم في مبني إدارة الجامعة والصالة المغطاة، وذلك تحت إشراف طبي متكامل من نائب مدير مستشفى بدر الدكتور كريم منتصر، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوي نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض.


وصرح الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس جامعة حلوان لقطاع خدمه المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي المستشفيات الجامعيه والتعليمية بأن إجمالي الجرعات التي تم الإنتهاء منها،  وصل إلى قرابة ٣٠٠٠ جرعة منذ بدء الحملة علي مدي ٥ شهور لأعضاء التدريس والمعاونين والإداريين والعاملين وطلاب كليات القطاع الصحي . 

دن الجامعية جامعة حلوان مدن جامعة حلوان وأعلنت الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة

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