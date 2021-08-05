سجل الان للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، بعد 10 أيام من الان ، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه من المقرر اعلان نتيجة الثانوية العامة اما يوم 15 اغسطس 2021 او بعد هذا التاريخ بيوم او يومين.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.. اضغط هنا

ويدعو موقع صدى البلد الاخباري جميع طلاب الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، لتسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من خلال موقع صدى البلد عبر الرابط نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

حيث يقدم موقع صدى البلد خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات وقت اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021

وبخصوص نتيجة الثانوية العامة 2021 ، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم قائلا: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 مطمئنة ، والتصحيح لا تشوبه شائبه .

نتيجة الثانوية العامة 2021

وأضاف وزير التربية والتعليم : بإذن الله نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس خلال منتصف الشهر الجاري ، حيث تنهي حاليا وزارة التربية والتعليم اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 “إلكترونيا” و رصد الدرجات و اعداد قائمة أوائل الثانوية العامة استعدادا لعرض نتيجة الثانوية العامة 2021 على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لـ اعتمادها رسميا ، ليتم بعد ذلك اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم .

حقيقة تبديل الأوراق وتزوير نتيجة الثانوية العامة 2021

أكد وزير التربية والتعليم ، أن كل الادعاءات المنتشرة عن تغيير نتيجة الثانوية العامة 2021 في الكنترولات كاذبة ومضللة وعمليات نصب محترفة.

وقال وزير التربية والتعليم : أدعو الجميع بعدم تداول شائعات التلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2021 أو الوقوع في فخ تصديقها و التعامل مع مروجيها ، فكل ما يقال عن تبديل اوراق الاجابة و نزع التيكيت وتغيير نتيجة الثانوية العامة 2021 لطلاب بعينهم ما هو إلا كذب وبهتان.

وعلى جانب آخر كان قد عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن رفضه وعدم اقتناعه بالتوقعات التي تروج لـ أن تنسيق الجامعات هذا العام سيكون عال بشكل سيظلم طلاب الثانوية العامة المجتهدين.

حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لا يمكن التنبؤ من الان ، بالتنسيق والحد الأدنى للكليات ، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 الكاملة .

وردا على مطالبات تطبيق امتحانات القدرات للقبول في الكليات هذا العام ، قال وزير التربية والتعليم : هذه فكرة جيدة ولكنها من شأن وزارة التعليم العالي فقط ، مشيراً إلى أنها ليست أمرًا سهل التطبيق ولكن قد يتم بحثها في السنوات القادمة.

وطمأن وزير التعليم أولياء الأمور القلقين على مصير ابناءهم بسبب ظاهرة الغش الالكتروني التي تتكرر في امتحانات الثانوية العامة قائلا : قلت كثيرا ان الغشاشين لم يستطيعوا الحصول على درجات كما يتم الترويج له نظرًا لاختلاف النماذج وضيق الوقت وعدم صحة الإجابات المرسلة ، وكذلك معرفتنا بالكثيرين منهم .