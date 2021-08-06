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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد آثار القاهرة : غلق باب التقديم للدراسات العليا ٣١ أغسطس

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

صرح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن  فتح باب القبول بالدراسات العليا بكلية الآثار للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ .


وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد  ، تعلن كلية الآثار فتح باب التقدم الدراسات العليا بالكلية بجميع مراحلها ( دكتوراه - ماجستير - دبلومات) في كافة التخصصات الأثرية وهي الآثار المصرية القديمة الآثار اليونانية الرومانية الآثار الإسلامية ترميم وصيانة الآثار بالإضافة إلى الدبلومات المتخصصة مثل دبلوم تاريخ الفن والمتاحف وإدارة المواقع الأثرية وغيرها ويبدأ تلقي طلبات الالتحاق طبقا للشروط المعلنة .

 

وأكد الدكتور أحمد رجب أن الكلية ستغلق باب التقديمات يوم الاثنين الموافق ٣١ من اغسطس الجارى .

 

والجدير بالذكر ، أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب التدريب الصيفي لطلابها خلال شهر أغسطس و سبتمبر .


وقال الدكتور أحمد رجب ، من يرغب من الطلاب تسجيل اسمه وملء استمارة التسجيل عليه التوجه إلى مكتب سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى موعد أقصاه 9 من سبتمبر الجارى .


وفى نفس السياق ، أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول للاشتراك في الكورس التعليمي التأهيلي للالتحاق بقسم الترميم ، وذلك  من يوم السبت الموافق ٧ أغسطس  وحتى يوم الأحد الموافق ١٥ أغسطس.

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كما تعلن الكلية على فتح باب التسجيل في الاختبار العلمي الإجباري للقبول بقسم الترميم والذي سيعقد في الفترة من يوم الاثنين الموافق ١٦ أغسطس وحتى يوم الخميس الموافق ١٩ أغسطس ، وعلى  الراغبين في الالتحاق بقسم ترميم الآثار ويرغب بالتسجيل للاشتراك ، عليه التوجه لإدارة شئون الطلاب بالكلية في الفترة من اليوم  ١ أغسطس وحتى يوم الأربعاء ٤ أغسطس ، علما بأن رسم الاشتراك بالكورس الصيفي ٣٥٠ جنيها ورسم الاشتراك بالاختبار العلمي للقبول هو ٣٠٠ جنيها.


والجدير بالذكر ، أرسل الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب خطابا للدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة يخص الامتحان التكميلي للطلبة المقبولين بـ جامعة القاهرة.
وقال الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة خلال تصريح لصدى البلد ، إن جامعة القاهرة أعلنت عن الجدول الزمنى للامتحان التكميلي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 من أغسطس القادم ، مؤكدا على أن الطلاب يجب سداد الرسوم المقررة لدخول الامتحان حتى يتسنى إعداد لجنة الكنترول.

جامعة القاهرة التعليم عميد اثار القاهرة الدراسات العليا الاثار المصرية جامعه

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