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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق محاور وفرق للتجميل.. كيف استعدت الجيزة لموكب نقل مركب الملك خوفو

مركب الملك خوفو
مركب الملك خوفو

تشهد محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، مرور موكب نقل مركب الملك خوفو(مركب الشمس)، والذي يتم نقله من المنطقة الأثرية بالهرم لمكانه الأخير بالمتحف المصري الكبير، والذي استعدت له جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة لخروج هذا الحدث بالصورة اللائقة بعظمة وجمال الحضارة المصرية.
 

فعلى مدار أيام لم تتوقف جهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، في الارتقاء بمستوى النظافة والجمال في المنطقة الأثرية بالأهرامات وخط سير موكب مركب الملك خوفو، وجميع الطرق والمحاور التي سيمر بها الموكب خلال عملية النقل.

فرق لتجميل خط سير الموكب مركب الشمس

كما دفعت محافظة الجيزة بفرق لتجميل المسطحات الخضراء في المنطقة التي سيمر بها الموكب وفي محيط المتحف المصري الكبير، وزيادة أعداد أشجار الزينة والورود، والدفع بفرق وعربات لشفط الاتربة ورش المياه لإظهار الصورة الجمالية للمنطقة.

تجميل خط سير الموكب 

وتسهيلا للحركة المرورية أعلنت محافظه الجيزة أنه في ضوء الاحتفال بنقل مركب الملك خوفو (مركب الشمس) من المنطقة الأثرية بالأهرامات الى المتحف المصري الكبير بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في مراسم رفيعة المستوى والتي ستقام ابتداء من الساعة ٦ مساء، فإنه سيتم إجراء غلق كلى للطرق والمحاور المؤدية لخط سير الموكب.

غلق كلي لمحاور سير موكب مركب الملك خوفو

وأوضحت محافظة الجيزة أن الاستعدادات تشمل  غلق الطرق، عند بداية التحرك بدءاً من بوابة المنطقة الأثرية المطلة على طريق الفيوم الصحراوي الكائنة أمام مدينة حدائق الأهرام مرورا بميدان الرماية و طريق القاهرة  إسكندرية  الصحراوي وصولا حتى المتحف المصري الكبير حيث ستقام هذه الاحتفالية ابتداء من الساعة ٦ مساء اليوم الجمعة حتي الانتهاء الكامل من فعاليات الاحتفالية صباح يوم السبت.

وأشارت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي أمام حركة المرور بالطرق والمحاور الأتية .

1 - طريق الفيوم الصحراوي في الاتجاهين بداية من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابه خفرع لحدائق الأهرام حتى ميدان الرماية .

٢- طريق القاهرة  إسكندرية  الصحراوي في الاتجاهين بداية من ميدان الرماية حتى مناطق أسفل الطريق الدائري .

٣ - مناطق ميدان الرماية للاتجاه القادم من طريق المنصورية – كفرة نصار -شارع الأهرام - شارع الملك فيصل .

الطرق البديلة خلال نقل مركب الشمس

وأوضحت محافظه الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء التحويلات المرورية الاتية للتيسير على المواطنين.

 حركه المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية و شارع الأهرام و شارع الملك فيصل ستقوم  بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقة المواجهة لبوابه خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق ) والعودة بطريق الفيوم ثم السير يمينا بطريق الواحات ثم الصعود أعلى الطريق الدائري والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل .

أما عن التحويلة المرورية الثانية فهي لحركة المركبات القادمة من طريق القاهرة  إسكندرية  الصحراوي وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام و شارع الملك فيصل يتم الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والوراق ثم النزول مره أخرى عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصورية والمنزل المؤدي الى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام الملك فيصل.  

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه مناطق مدينه حدائق الاهرام و طريق الفيوم و مدينه الضباط بالرماية وطريق الواحات فسوف يتم السير يمينا باتجاه شارع محمد حجازي المتفرع من طريق  إسكندرية  الصحراوي قبل مطلع  الطريق الدائري المشار اليه مباشره ثم استكمال السير حتى مطلع الطريق الدائري المؤدي الى طريق الواحات ومناطق ٦ أكتوبر ثم السير يساراً بطريق الواحات اتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينة حدائق الأهرام ومدينة الضباط بالرماية .

أما عن التحويلة المرورية الثالثة فسوف تكون لحركة المركبات القادمة من مناطق المنصورية والأهرام والملك فيصل و كفره نصار وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي و طريق القاهرة  إسكندرية  الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الاهرام و مدينه الضباط و مدينه 6 أكتوبر حيث سيتم استكمال السير بطريق المنصورية اتجاه مناطق كرداسه ثم الدوران والعودة من فتحه الدوران الكائن بعد مناطق أسفل الطريق الدائري ثم الصعود أعلى الطريق الدائري في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات ثم السير اتجاه طريق الفيوم الصحراوي و مناطق مدينه حدائق الأهرام و مدينه الضباط بالرماية.

أما عن حركة المركبات التي ترغب بالسير اتجاه طريق  إسكندرية  الصحراوي سيتم عقب الصعود أعلى الطريق الدائري من المطلع سالف الذكر النزول مره أخرى بمنزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي .

وأوضحت محافظه الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمواقع الغلق الكلي المشار إليها وكذا بمسار التحويلات المرورية سالفه الذكر لتيسير الحركة المرورية وكذا تجهيز ووضع كافه المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلي بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية - مخاريط ) لإرشاد قائدي المركبات وضمان أمن وسلامه المواطنين.

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