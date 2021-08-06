أخبار الفن| ياسمين عبد العزيز تغادر المستشفى.. وكواليس "حالة اكتئاب" رامي صبري

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة.

أحمد العوضي يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى

أكد النجم أحمد العوضي، أن زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز غادرت المستشفي لتعود إلى منزلها وذلك بعد فترة قضتها في المستشفي بسبب إجرائها عملية جراحية.

أخر أغنية .. محمد عاطف الحلو يكشف كواليس حالة اكتئاب لـ رامي صبري وشقيقه الراحل



تواصل موقع “صدى البلد” مع الموزع محمد عاطف الحلو، لمعرفة كواليس أغنية “حالة إكتئاب” والتي طرحها الفنان رامي صبري بمشاركة شقيقة الراحل كريم صبري.

درة تواصل تصوير حكاية غالية



تواصل الفنانة درة تصوير حكاية "غالية" في أماكن مختلفة في القاهرة، وهي حكاية جديدة من مسلسل "زي القمر" الذي يدور في حكايات منفصلة عبارة عن خمسة حلقات لكل حكاية.

كفاية غياب.. نجوم الفن يرحبون بعودة شيرين عبد الوهاب

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها الأخير بنشرها صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.

عرض فيلم للإيجار بنادي السينما الأفريقية في الهناجر غدا

يًعرض فيلم “للإيجار” غداً السبت بنادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر في تمام الساعة السابعة مساءً، الحاصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للدورة العاشرة مارس 2021.

خاص.. تعرف على موعد عقد قران نيللي كريم على هشام عاشور

علم “صدى البلد” ان النجمة نيللي كريم ستحتفل بعقد قرانها على لاعب الأسكواش السابق هشام عاشور وذلك في ١١ أغسطس الجاري، وسيقتصر كتب الكتاب على الأهل والأصدقاء المقربين من نيللي وهشام عاشور بالجونة.

شاهد... ظهور نادر لشقيق الزعيم عادل إمام



حرص المنتج عصام إمام، على حضور ليلة عرض مسرحية "شمسية وأربع كراسي" للفنان أشرف عبدالباقي، والتي يتم عرضها على مسرح مارينا 4 في الساحل الشمالي.